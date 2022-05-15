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粉專諷排隊民眾「信義區的快篩乞丐」　徐巧芯批綠營側翼：很沒品

記者游宗樺、林冠吟／台北報導

北市松山慈惠堂14、15日各分兩梯次，向民眾免費發放共4000劑的快篩試劑，每梯次1000個名額，每人可領2劑，讓不少民眾清晨竟起來排隊，排隊人潮更蔓延至廟外停車場，人數相當可觀。不過卻有臉書粉專轉貼新聞畫面，開酸「信義區の快篩乞丐」，讓國民黨市議員徐巧芯痛罵，「綠營側翼非常沒品」，而民進黨市議員洪健益則回擊徐巧芯，「不要把每件事都政治化」，但他也強調「信義區的民眾不是乞丐」。

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

國內疫情大爆發，快篩試劑瞬間一劑難求，松山慈惠堂從經費提撥，向韓國購買4000劑的「基因巴帝」COVID-19抗原快篩試劑，週六日每天兩梯次，上午場8時30分發放號碼牌，下午場則為1時30分，每梯次1000個名額為限，免費發放給民眾使用。

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲松山慈惠堂發放免費快篩試劑首日，1000劑快篩試劑17分鐘發完。（圖／記者游宗樺攝）

消息一出，大清早就吸引不少民眾冒雨前往排隊索取，人潮洶湧，排隊人龍至少超過300公尺，1000份快篩試劑9點開始發放，僅花了17分鐘就發放完畢。這也讓臉書粉專「鄉民挺起來」轉貼新聞畫面，開酸「信義區の快篩乞丐」。

▲▼粉專「鄉民挺起來」諷刺排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

國民黨市議員徐巧芯今天痛批，「綠營側翼真的很沒品！」她表示，快篩試劑人人需要，且價格算是有點高，怎麼可以把民眾說成是「快篩乞丐」，每個人都有每個人的苦衷，感謝慈惠堂能藉次幫助很多需要的人，讓有需要的民眾可以緩解燃眉之急。

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者游宗樺攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯也對此痛罵綠營側翼「沒品」。（圖／記者游宗樺攝）

她指出，民進黨前幾天才說國民黨沒跟人民站在一起，都在亂，但真的在亂的這些綠營側翼，像是焦糖說是要積極染疫，或是特權取得醫療資源的人，民進黨卻不敢說一句話。

她也痛批，就她來看，粉專「鄉民挺起來」是一個長期在攻擊柯文哲和國民黨的粉專，此次慈惠堂免費發放快篩試劑，綠營側翼卻用乞丐來稱呼有需要的民眾，不去監督現在的政府，反而轉過來檢討無辜人民。

▲▼民進黨台北市議員洪健益。（圖／記者游宗樺攝）

▲民進黨台北市議員洪健益也喊話強調「信義區的民眾不是乞丐」。（圖／記者游宗樺攝）

民進黨市議員洪健益則表示，松山慈惠堂的善舉沒有必要讓有心人士來炒作新聞，或是逞一時口舌之快。他強調，快篩試劑大家都需要，說松山信義區的民眾是乞丐的人，根本就是「胡說八道」。他指出，自己本身也是松山信義區的議員，「希望大家都可以尊重我們信義區的居民，更何況來領取快篩試劑的人不只是信義區的人，全台北市的都有，甚至還有遠從新北來的」。

他也回應徐巧芯，不要把所有事情都政治化，慈惠堂的善舉無國界，不分政黨黨派，民進黨支持各界善心善舉，更希望能推廣到全國共同防疫，希望有心人士不要來傷害需要快篩試劑的民眾，「信義區的民眾不是乞丐」。

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