微積分新解法！金髮雪乳妹「2分鐘狂晃片」　網用0.5倍速看更懂了

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《長髮妹現身數學課！一轉身「ω曲線激辣」網狂重播 本尊IG神到了》，台灣數學補教名師張旭雖賣力傳播數學知識，但一旁的長髮正妹芸寶實在身材太好，因此吸走學生目光。如今張旭再有新作，邀請另名金髮辣妹在課堂中伴舞，高速晃動的畫面讓不少網友放慢倍速，就是想好好看清楚。

張旭因多次在成人網站Pornhub上傳數學教學影片，打開知名度。而日前他則是在YouTube上貼出影片，比起以往還在標題上賣關子，這次張旭直接不藏了，開門見山表示「太晃了太暈了」、「這題你一定會看完，但你一定忘記我在講啥，不管看幾次都一樣」。

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▲辣妹大方秀身材。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

點開第一部影片可見，張旭一如往常的賣力上課，不過當黑板寫滿字後，就有位金髮辣妹緩緩走上台。辣妹露出白皙美背，大動作的左晃右晃，當她一轉身，更能看到上衣開大洞，炸出渾圓雪乳。

更令人大噴鼻血的是，辣妹在第二部影片中竟直接跳起舞來！她將黑板擦乾淨後，拿起板擦拍呀拍，之後更直接放下板擦，跳起類似「Baby Shark」的舞步。仔細觀察辣妹的臉部表情，她本來還想憋笑，後來直接露齒燦笑，她跳得賣力，巨乳也跟著上下晃動不停，台下學生根本無法專心上課。

▲辣妹奮力跳舞。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

這2分鐘的狂晃片曝光後，也讓底下網友紛紛驚呼，「從沒看過這麼精彩的教學」、「微積分跟球體晃動力學真的有絕對的關聯性」、「張旭老師是一位偉大的數學老師」、「老師教微積分不忘給同學複習夾擠定理」、「為了學好微積分，播放速度我用0.5倍速，仔細觀看3小時」、「建議0.25倍速，看得比較清楚（數學）」。而該則影片截至今日，已累計6.6萬次觀看次數。

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