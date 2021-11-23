長髮妹現身數學課！一轉身「ω曲線激辣」網狂重播　本尊IG神到了

記者曾筠淇／綜合報導

台灣數學補教名師張旭站在黑板前賣力傳播「數學知識」，因將影片傳至成人網站Pornhub引發外界關注。張旭昨（22）日在YouTube上傳微積分教學影片，問大家「這題你複習了幾次？」而看到4分52秒處，就會發現一位長髮妹子幫忙擦黑板，傲人身材吸走學生目光，底下網友也紛紛喊道「我愛微積分」、「這題目真的有難度」。

張旭在YouTube上貼出一部名為「這題你複習了幾次｜台大 108 轉學考微積分 B 卷 #1」的影片，表示這道題目主要是考極限運算的常用技巧，如果熟練了，解題速度就會快很多。

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▲長髮妹子身材太好！（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

值得一提的是，看到影片4分08秒處，有一位長髮妹子探出頭來，緩緩走向講台幫忙擦黑板。好不容易將左側黑板都擦乾淨了以後，妹子於4分52秒處轉身，傲人雙峰一覽無遺，讓人眼睛不知道該看哪。

這位長髮妹子不只身材好，臉蛋也相當精緻，五官更是深邃，讓人忍不住一再重播。事後還有網友將影片轉貼至臉書社團「爆廢公社公開版」上，底下網友紛紛嗨喊，「這穿搭很可以」、「我知道我微積分為什麼這麼差了」、「後悔大學時沒學好」、「上課地點在哪？我要報名」。貼文也釣出張旭本尊回應，「這好像是我的頻道！安安」。

▲張旭現身。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

更狂的是，還有網友神出長髮妹子的IG！原來，她是小有名氣的「芸寶」，她在IG上擁有2.1萬粉絲，平時也有從事攝影、主持、表演相關工作。仔細看看她的IG，會發現她也時常大秀好身材，讓人看了臉紅心跳。