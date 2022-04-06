白皙低胸妹全身淋濕找不到車哭哭　警半小時搞定！她嬌吐這句話

▲女子全身濕透找不到車哭成淚人兒，嬌嗔沒睡飽忘了停哪。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名22歲穿著火辣、微露雪白酥胸的謝姓女子，日前晚間搭火車回台中，卻遍尋不著自己的機車，不巧又碰上大雨，謝女在雨勢中找了半小時仍然找不到，全身已濕透，又冷又晚，急得哭成淚人兒，員警獲報前往協助，根據謝女提供些微線索，帶著謝女前往找尋，果然半小時就找到了，謝女喜極而泣，一再感謝的說「可能太早起床沒有睡飽，才忘記機車停的位置」。

台中市警察局第三分局立德派出所員警黃祥豪、張家順，日前晚間10點多接獲謝女報案，謝女說，早上7點多她將機車停妥後去搭火車，晚上10點多準備騎車返家，循著自己的記憶往復興路方向找，結果在雨中走了半小時都找不到，越找越是忐忑不安，加上全身濕透，衣著單薄，又冷又晚，最後只好硬著頭皮向警方求助，謝女向員警訴說著過程，說著說著就眼眶泛淚。

員警確認謝女機車無他人使用跡象，借來她手機上的導航紀錄，加上謝女依稀記得停車的地方附近有夾娃娃機店、停車場等線索，發現極有可能是停放在火車站另一側的建國路，於是先安撫她的情緒，再帶著她前去找車，果然不到半小時就在1公里外找到了，她不好意思地說可能是太早起床沒有睡飽，才會忘記自己機車停放位置，非常感謝警方協助。

