微軟WIN 11更新檔裝完恐「藍白當機、程式閃退」　解決方法看這裡

▲微軟KB5013943更新檔恐造成藍白當機。（圖／翻攝自WindowsLatest）

記者高兆麟／綜合報導

使用Windows 11的用戶要注意了！微軟近日釋出的更新檔，有可能會造成特定程式出現藍白當機的情形，甚至可能會導致程式閃退或無法正常開啟，用戶們可以確認是否有安裝名為KB5013943的更新檔案，如果遇到上述災情，可以手動將其卸載來復原。

根據外媒《Windowslatest》報導，有英國的第三方防毒軟體Sophos指出，微軟在5月釋出的KB5007215更新檔，會導致用戶升級後，觸發電腦因為驅動程式和系統的相容性問題，導致出現藍白當機，或是無法啟動桌面等情形。

另外，也有用戶在微軟官方論壇和Reddit論壇反映災情，其中一位用戶表示，自從更新到此版本後，在玩 Hitman 3 的 10 到 15 分鐘內就會出現藍白當機，而且這樣的情形僅僅快閃一秒就消失，想看到錯誤內容是什麼都來不及。

但截至目前為止，微軟官方都還尚未證實有關 Windows 11 KB5013943更新檔引起的藍白當機災情，不過英國的第三方防毒軟體Sophos已經公告，如果安裝KB5013943更新檔會導致電腦出現上述情形，建議遇到異常的用戶，可以將Windows Update手動改為暫停七天更新，或者直接將KB5013943手動卸載來復原。