外媒：中國要求各機關換掉外國品牌電腦　不使用Windows作業系統

▲網友爆料單位要求改用國產電腦。（圖／翻攝虎撲社區）



記者蔡紹堅／綜合報導

《彭博社》（Bloomberg News）6日報導，中國要求各政府機構、國企等，在2年內將目前使用的國外品牌電腦更換為國產電腦，估計涉及5千萬台設備。受消息影響，中國國產電腦公司「中國長城」，以及國產軟體公司「中國軟件」6日在A股表現亮眼，直線拉上漲停板。

根據報導，消息人士透露，中國政府的最新要求可能只涵蓋個人電腦及軟體，不含處理器等難以替換的零件。同時，還鼓勵使用Linux作業系統來取代微軟的Windows作業系統。

消息人士還說，在過去，媒體及網路安全部門在內的機構，在獲得豁免後可以繼續購買先進的外國設備，但這一情況未來可能縮緊。報導分析，此舉反映中國對資訊安全的憂慮，並且對國產品牌充滿信心。

另外，也有中國網友的網路上爆料，所處單位要求「五一」之後上交舊電腦，統一換用國產新電腦、新系統，但由於不兼容Windows軟體，所以還要安裝Windows模擬器，導致辦公效率倒退10年。該則爆料的留言中也有網友表示，他們市已經全部換了，海康威視的計算機，9000多元（人民幣）一台，很難用，軟體很少。

受消息影響，相關概念股6日在A股表現亮眼，包含中國國產電腦公司「中國長城」，以及國產軟體公司「中國軟件」均直線拉上漲停板。