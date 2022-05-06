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蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

▲▼密碼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蘋果、谷歌和微軟正在合作，預計在一年內推出共通的「無密碼登錄」標準。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果、谷歌和微軟正在合作，並透過非營利安全機構FIDO聯盟發出聲明。在聯合聲明中，提到三大巨頭將合作在一年內推出共通的「無密碼登錄」標準，藉此讓iOS、Android、Mac、Windows PC用戶要簡單登入應用程式或網站時，不再需要輸入密碼。

蘋果曾在2021年WWDC中指出，未來將會把密碼整合在用戶自家iCloud鑰匙圈中，用戶只須持有帳號，並可完全以現有的Touch ID、Face ID來代替輸入密碼。

而雖然用戶不需要再輸入密碼，蘋果裝置仍會產生一組相對應密碼與裝置和帳號綁定。蘋果也曾在iOS 15.4、iPadOS 15.4 和 macOS 12.3釋出開發者公測版。至於相關細節，蘋果可能在下月2022年WWDC中才會說明。

谷歌部分則在今（6）日公開預覽既有的無密碼方案。作法類似蘋果，將會在Google Chrome後台設定一組「隱藏密碼」，透過雲端登入到用戶的Google帳號裝置及 Chrome，將可在Android手機和ChromeOS電腦執行，解鎖方式則可透過手機的指紋辨識，或是其他已驗證的方式解鎖。

至於微軟部分，瀏覽器方面則須使用Edge來實現無密碼驗證功能。

蘋果在2020年加入FIDO（Fast Identity Online）聯盟之後，宣布擴大對該組織技術和目標的支持。FIDO聯盟成立於2012年7月的行業協會，宗旨在於解決強制認證設備中，用戶須使用大量複雜用戶名和密碼。

蘋果產品營銷高級總監庫爾特·奈特表示，正如將產品設計得直觀且功能強大，我們也致力於打造提供最高安全性和透明用戶體驗，來實現保戶用戶隱私安全的目標。因此與業界合作建立更新更安全的登錄方法，可以提供更好的保護，並消除密碼存在的漏洞。

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