「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

▲AI 社群技術專家、微軟最有價值專家（Microsoft Most Valuable Professional）資深程式設計師陳葵懋，以微軟 Azure AI 為核心，一天內快速打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人。（圖／微軟提供）

記者吳佳穎／台北報導

你知道哪裡還有快篩試劑嗎？微軟 Azure AI 為核心，一天內快速打造「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人。民眾只要輸入位置，搜尋 Line ID「@054ehalj」使用「找找快篩試劑」查詢附近藥局快篩試劑庫存。

2020 年疫情爆發期間，一推出就引起熱烈話題的「敗口罩」LINE 聊天機器人，讓民眾可以快速找到發送實名制口罩的藥局，吸引上百萬人使用。當 2022 疫情再度緊張之際，當時研發「敗口罩」LINE 聊天機器人的 AI 技術社群專家、微軟最有價值專家（Microsoft Most Valuable Professional）陳葵懋，善用「敗口罩」的成功經驗，為了讓民眾能快速找到快篩試劑購買相關資訊，於一天內讓「找找快篩試劑」LINE 聊天機器人快速上線，上線後使用者數量以每日破千的速度攀升。

▲LINE 聊天機器人，幫找附近快篩試劑。（圖／微軟提供）

目前任職於一等一科技擔任資深程式設計師的陳葵懋指出，從之前的「敗口罩」到現在的「找找快篩試劑」，因為一開始就是以非營利且快速便民為出發點，皆架構在微軟 Azure 的雲端環境，以 LINE 聊天機器人讓民眾更便於使用。選擇開發 LINE 聊天機器人，主要考量 LINE 在台普及率高，操作門檻低，可省下 UI 設計的時間，專注於資料串接。Azure 雲端環境讓這款上百萬人使用的機器人，同時具有高延展性、低延遲性、及創造最佳使用者體驗等優勢。

同時，「找找快篩試劑」聊天機器人搭載微軟 Azure AI 認知服務中的「問題解答（Question Answering，前 QnA Maker）」服務，使用者可以透過分享 GPS 位置，得知附近藥局的快篩試劑即時庫存；而考量到民眾為了保有隱私，無法在 LINE 上分享 GPS 位置，「找找快篩試劑」也提供使用者以文字輸入地址或路名找藥局的功能。

▲LINE 聊天機器人，幫找快篩試劑。（圖／微軟提供）

「找找快篩試劑」聊天機器人除了接收到地址外，也常收到對於快篩查詢系統的抱怨、使用方式詢問等多元問題，因此陳葵懋決定使用 Azure AI 認知服務中的「自然語言理解（LUIS）」服務，透過 AI 語意與意圖的識別，除了可解決因為每個人的表達方式不同，無法根據事先擬定的問題清單進行統一處理的問題，還可快速區分出該段文字屬於地址查詢、抱怨、或者是其他問題的詢問，進一步決定要提供藥局資訊、使用方式或者是安撫性資訊。

此外，「找找快篩試劑」後端也採用 Azure 資料平台相關服務。陳葵懋指出，系統主要串接政府公用資料集，但有可能因為大量使用產生延遲或系統當機等問題，透過讓聊天機器人直接連結 Azure 資料庫，可利用現有資料庫快速回應詢問。不僅如此，透過快篩試劑的數據蒐集，後端可利用 Power BI 進行數據分析，協助未來在資源上的配送建議。

「找找快篩試劑」前身的「敗口罩」系統已經累積了超過百萬的使用者，更新為找尋快篩試劑功能後，使用人數更快速攀升，期待持續透過微軟 AI 科技的運用，解決民眾面臨的重要問題。