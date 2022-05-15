高雄養生館全套性交易　清秀妹辯：我第一次接...女負責人下場曝

▲高雄市三民區一家養生會館被警方查獲掛羊頭賣狗肉，兼營「全套」性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者陳宏瑞、林冠吟／高雄報導

高雄市三民區九如一路某養生館去年11月被警方查獲「掛羊頭賣狗肉」，店內暗藏春色，兼營「全套性交易」被警方當場逮獲，其中一名阮姓越南籍女子也因此遭查獲，更聲稱接男客是她「第一次」，但仍被警方帶回警局。事後，該按摩館之范姓女負責人，也被依圖利容留性交罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

三民第二分局110年11月10日15時45分接獲民眾檢舉，稱三民區九如一路一家養生館內有女子從事色情交易。警方抵達現場後，先是在3樓房間內發現王姓男客一名，現場還有保險套及潤滑劑等證物。

事後，王男坦承和范姓負責人媒介每次以新台幣2300元與一名長相清秀、以工作名義來台的越南籍阮姓女子進行性交易，警方除依法將人裁罰外，也將人全部帶回偵辦。

而警方事後也將阮女送往移民署，不過阮女卻向警方指出，自己是第一次接客，沒想到還沒開始，就當場被方逮到。

至於養生館的女性負責人，同樣也沒被警方遺漏，全數送辦。檢方指出，負責人以全套每次2300元的價格，提供性交易服務，每次抽成600，其餘則歸小姐。

高雄地院日前審理後，認為范女從事媒介、容留性交易等情事，根本就是在扭曲社會價值觀念，敗壞社會善良風氣，依圖利容留性交罪，判處范姓女子有期徒刑2月，得易科罰金。