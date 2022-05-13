獨／打莫德納變「快槍俠」！激戰縮短時間曝　醫翻白眼給答案了

▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳奕靖／高雄報導

根據研究發現，罹患新冠病毒有可能使陰莖縮短，不過在高雄卻有2名男子前往泌尿科就診，表示施打完默德納疫苗之後，自己有早洩情況，醫師詢問之後，他們都表示未打疫苗前都能有30分鐘，不過打完就只剩下5分鐘，讓泌尿科醫師翻白眼沒好氣的說：「先生，你已經比很多人都持久了」。

國內知名泌尿科女醫師張美玉就轉述自己遇到的尷尬問診情況，她說日前分別有大約在30多歲上下的兩名男性，不同時間前往診所就診，他們都表示自己在施打完默德納疫苗之後，有早洩的情況，張美玉醫師接下去問性交射精時間多久，他們說自己未打疫苗之前，都能夠在30分鐘以上，不過就在打完疫苗之後，卻只剩下5分鐘，這個答案讓張美玉當場忍不住說：「你已經贏過很多人了」。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師表示早洩的定義是「小於1分鐘，或是抽插不到7次就射精」，而且不排除是社會整體壓力比較大或是工作壓力大，本來這個就會受到自律神經的影響，張美玉強調不能把一切歸咎於莫德納疫苗，但是有沒有可能受到疫苗影響，張美玉認為：「根據國外的染疫報告，確診新冠肺炎康復之後，有些人會影響性功能障礙，像是勃起功能障礙或是射精時間縮短，真正引起早洩，但是疫苗卻是沒有顯著的報告，所以請病人不要擔憂」。

張美玉強調每個人體質都不一樣，也不要因為從30分鐘變成5分鐘就覺得很擔憂、恐慌，你給自己再一點時間，再放鬆一點，其實5分鐘善於利用已經夠了！她也呼籲不要因此恐懼疫苗，請盡快施打疫苗，畢竟防範新冠肺炎，疫苗是可以達到社會集體免疫的一個途徑，利大於弊！

▲張美玉醫師診斷後表示5分鐘還是未達早洩標準 。（圖／記者吳奕靖攝）