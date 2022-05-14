無業男2度偷超市果腹　暖警霸氣送一句：派出所24小時為你而開

▲▼無業的李姓男子2度到超市偷竊東西果腹，卻被早有防備的店家抓到，警方了解李男困境後，霸氣說「派出所24小時開著，有困難就來派出所，不要在竊盜了！」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名無業的李姓男子（56歲），因身無分文加上飢腸轆轆，日前2度跑到連鎖超市內，偷竊肉乾及罐頭、汽水等物品，夾藏在衣服及口袋內，再若無其事地走出店外。但遭竊的店家早有防備，故意讓等李男夾帶未結帳離去時，上前阻止並報警處理，員警了解李男的困境後，霸氣的說「派出所24小時開著，有困難就來派出所，不要再偷了！」。

鼓山分局內惟派出所員警12日下午5點獲報，指出位在鼓山區新疆路的超市有小偷，到場後發現，李姓男子夾帶商品未結帳就想離開卻被店家發現，面對員警詢問，李男乖乖地將身上的商品一一取出，就像做錯事的小孩般等候發落。

警方初步了解，李男一個月前也因同樣手法行竊被送辦，因無業沒有收入及患有疾病，幾乎過著有一餐沒一餐的日子，實在是沒辦法了才會鋌而走險夾帶食物外出果腹。訊後，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方勸戒李男，竊盜他人財物為公訴罪且法理不容，一再犯案造成店家困擾，雖然饑寒起盜心情有可恕，仍須依法移送司法審判。

員警面對年歲已長且自知犯行錯誤完全不狡辯的李男，也感到心疼，立刻買來便當讓他吃個飽，還霸氣的說「派出所24小時開著，以後真的有困難就來派出所，不要再違法竊盜了！」。