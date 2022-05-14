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迎接518國際博物館日　黃金博物館虛實整合展現創遊力

▲迎接518國際博物館日 黃金博物館虛實整合展現創遊力。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲新北市立黃金博物館推出《創．遊．趣》系列活動。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接518國際博物館日，新北市立黃金博物館於5月14日至23日推出《創．遊．趣》系列活動，內容豐富、老少咸宜，包括學習闖關活動、線上有獎徵答、518博物館日當天免門票及賣店限定優惠等，邀請民眾發掘豐富多樣礦山文化，還有機會獲得黃金博物館518好禮。

黃金博物館長謝文祥表示，為回應2022年國際博物館日主題「博物館的力量：永續發展、數位創新、社群教育」並兼顧近期疫情發展的影響，博物館採線上與實體活動併行，推出《創．遊．趣》518博物館日系列活動，讓民眾不受地理時空限制，隨時體驗博物館豐富資源。

▲迎接518國際博物館日 黃金博物館虛實整合展現創遊力。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲在家防疫的民眾，可在家線上參與518博物館界盛事。

謝文祥說，5月14日起來館的民眾至遊客服務中心索取「博物館創遊趣」闖關學習單，完成後即可兌換每日限量的礦山特色禮物；在家防疫的民眾，可以參加「徵！山城萬事通」線上活動，至指定連結填單作答，就有機會獲得黃金文具組、萬用手冊、悠遊頭巾等博物館文創商品。

為歡慶518博物館日，黃金博物館金采賣店也推出優惠酬賓促銷活動，購買限定文創商品，可享9折優惠，歡迎喜愛藝文活動的民眾，做好防疫措施，更多活動詳見「新北市立黃金博物館」官網公告，歡迎大家踴躍參加。

▲迎接518國際博物館日 黃金博物館虛實整合展現創遊力。（圖／新北市立黃金博物館提供）

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