汐止新昌市民活動中心啟用　融合斜角外觀設計吸睛

▲汐止新昌市民活動中心啟用，市長侯友宜主持啟用揭牌儀式。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

汐止新昌市民活動中心今（14日）由新北市長侯友宜主持啟用揭牌儀式，建物外觀採用現代活潑幾何簡潔造型斜板與傳統窯燒清水紅磚，呼應了基地周邊老街紅磚建物及抿石子紋理之歷史性與建築語彙，啟用後預計可嘉惠新昌、橋東、福安、秀峰等4里約2萬2000名市民。

侯友宜表示，新昌市民活動中心因氯離子過高，判定海砂屋故原地拆除重建，重建後之活動中心為地上4層建物，總樓地板面積為138坪，工程總經費約2320萬元，本建築融入參與式設計規劃理念，擬定最適切空間。

侯友宜說，同時結合傳統與現代建築語彙，於建物外觀設計幾何簡潔造型斜板、複層外牆與深簷，並砌上紅磚，降低大樓視覺壓迫感、創造街角活潑氛圍，入口處亦特別設計水泥花磚牆面，融入在地建築風情，並可增進空氣對流及通透感。

民政局長柯慶忠表示，新昌市民活動中心鄰近汐止車站商圈，交通便利，未來將規劃1樓做為銀髮俱樂部、老人共餐使用；2樓規劃各項研習課程、3樓及4樓則為閱覽室，啟用後可供各類集會及舞蹈、書法、經絡養身、語言等各項課程使用，提供市民多元化課程及舒適的休憩空間。

▲汐止新昌市民活動中心。

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