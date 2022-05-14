世界候鳥日愛護環境精神　新北推薦9景點賞鳥樂趣

▲臺灣珍稀物種「黑鳶」。（圖／台灣猛禽研究會提供）

記者郭世賢／新北報導

每年5月第2個星期六是世界候鳥日，新北市政府農業局也整理推薦9處地點，金山清水農地、萬里野柳地質公園、瑪鋉溪親水步道、貢寮田寮洋、八里挖子尾、二重疏洪道水域、華江橋、新店碧潭及和美山等賞鳥景點，歡迎大家利用假期享受賞鳥的樂趣。

農業局指出，新北市幅員遼闊且物產豐饒，為了維護自然生態環境並維持農業生產與生態之間的平衡，在農業局不斷推動「友善田園區域計畫」的政策下，推廣友善、有機耕作，鼓勵農民不使用化學肥料、噴灑農藥、除草劑，以維持地力並恢復生物多樣性。

農業局表示，配合行政院農業委員會在本市雙溪、貢寮、金山、萬里、三芝、石門等地區辦理「重要棲地生態服務給付」，以維護當地水田、水梯田的生態環境，經過多年的努力，漸漸使新北市成為候鳥遷徒首選之地。

臺灣珍稀物種黑鳶有留鳥也有候鳥，根據臺灣猛禽研究會的調查，2021年全台黑鳶同步調查數量為730隻，其中新北市萬里地區黑鳶調查數量108隻，貢寮地區調查數量更達132隻，數量為全臺之冠，農業局也推薦想觀賞黑鳶的民眾，並呼籲民眾秉持愛護鳥類及環境的精神。

農業局長李玟指出，農業局推動友善田園區域計畫，迄今總面積已達520公頃，占新北市耕地總面積3%，不但高於全國平均值，面積也以每年增加20公頃持續成長，期待未來能有更多農友參加友善耕作行列，讓更多候鳥駐留在我們美麗的新北市。

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