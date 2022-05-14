南投+414！6歲以下確診累積175人　3醫院提供24h兒童診療

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

今（14）日指揮中心公布全國新增6萬3964例確診個案，其中南投縣確診人數新增414例，累計確診人數2,858例，居家隔離人數1,586例，今日已解除隔離673例，居家照護人數1468例，6歲以下兒童己有175人確診。縣府表示，為照顧6歲以下學齡前兒童，縣府於四家醫院即日起推出就醫綠色通道，也就是學齡前兒童就醫防疫急門診。

▲南投縣6歲以下兒童己有175人確診，為因應疫情，縣府即日起推出學齡前兒童就醫防疫急門診。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

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根據縣府衛生局調查，這175位確診兒童的症狀，以發燒、喉嚨痛、嘔吐、咳嗽輕症居多，尚無中重症紀錄，感染來源以家庭、幼托場所為主。以地區來分，目前以草屯鎮31例最多、其次是南投市有29例、埔里鎮26例、竹山鎮24例、信義鄉17例、名間鄉14例、仁愛鄉13例、鹿谷鄉8例、集集鎮6例，國姓鄉5例，水里鄉有2例。

縣府表示，為照顧6歲以下學齡前兒童，於四家醫院即日起推出就醫綠色通道，也就是學齡前兒童就醫防疫急門診，由兒科專科醫師看診，提供採檢與診療服務。包括衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院開設兒童防疫急診及門診，台中榮總埔里分院提供兒童防疫門診，另外，草屯佑民醫院也有小兒科診療。

其中，南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院的醫療綠色通道，提供24小時小兒科診療服務。台中榮總埔里分院則是防疫門診。另外，佑民醫院每天到夜間12點，有小兒科門診，可提供小兒科醫療服務，其餘時段由急診專科醫師提供診療，且視情況請小兒科醫師會診。相關資訊可查詢南投縣政府衛生局-活動快訊 (ntshb.gov.tw)了解。

防疫應變中心表示，防疫期間，縣政府24小時提供民眾健康服務及諮詢，縣民有健康照護需求，可撥打049-2224464專線；有生活需求協助，可撥打049-2246048專線；防疫相關可撥打049-2220904專線。