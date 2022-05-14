台中+4409！施打第1劑疫苗破9成　11醫院提供兒童得來速

▲▼台中施打第1劑疫苗破9成，高於全國平均，盧秀燕表示，兒童得來速量能將擴大。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國14日本土確診新增6萬3964例，台中市新增4409例，市長盧秀燕下午在防疫線上記者會表示，今日再度開設40多處快打站，截至目前，台中市接種第1劑疫苗人數超過252萬3102人，覆蓋率破9成，較全國平均約8成5高，此外，台中市「兒童就醫得來速」新加入國軍台中總醫院，已達到11家大型綜合醫院規模，持續服務18歲以下青少年與幼童，量能更加擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，為守護疫苗防護力較不足的幼童，台中市從5月7日起推出「兒童就醫得來速」，為兒童就醫提供綠色通道機制，在衛生局的努力下，全市有130家兒童專科診所與11家大型綜合醫院推出加入「兒童就醫得來速」機制，服務對象是台中市18歲以下的青少年與幼童。

此外，中央已經宣布針對65歲以上長者、長照機構住民等高風險族群，預計下周起開打第4劑疫苗，第4劑與第3劑疫苗應該間隔至少5個月；因此，符合施打第4劑的人數，在5月30日前有2464人（65歲以上2395人及長照洗腎69人），台中市會依中央後續公布的規範妥善安排第4劑疫苗施打。

盧秀燕說，台中市今天再度開設40多處快打站，對象是18歲以上市民接種第3劑，截至今日上午，全市接種第1劑疫苗的人數已超過252萬3102人，覆蓋率達90.08%，第2劑疫苗全市覆蓋率是84.96%，第3劑則是65.67%。

盧特別向慈濟功德會、一貫道出借崇正寶宮、永興宮、孔廟、大墩文化中心、屯區藝術中心的志工朋友，以及區公所支援的公務同仁與里長、鄰長的大力協助，大家齊心努力，台中市才能持續堅定防疫。