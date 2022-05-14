北北基桃加開9處大型篩檢站　陳時中公布地點、主責醫院

▲指揮中心5/14記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情延燒，過去3天單日確診本土超過6萬人，光是過去7天就增加30幾萬人確診，蔡英文總統已經指示在北北基桃增設大型篩檢站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布9地點以及相關主責醫院，已經大多找好，僅台北市還有1地點評估接洽中。

蔡英文總統宣布昨在總統府邀集防疫諮詢會議，決議結合大型及基層醫護系統，於北北基桃增設大型篩檢站，提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。

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陳時中今日說明，地點已經大部分找好，由公立醫院來安排一個點，希望也有基層願意加入。桃園市方面有2站點，大園站由新國民醫院主責，龍潭站由國軍桃總主責；新北市方面也有3處，分別是汐止站由三總主責，三重站由三總松山分院主責，江翠站是新北聯醫主責。

至於台北市方面3個地點，其中2地點已經確定是自由廣場和市立體育館，分別由北榮和台大主責，另一地點還在尋找；基隆方面則有1個點，在市民廣場，由基隆市立醫院主責。

北北基桃新設大型採檢站

桃園市：

1. 大園站（新國民醫院）

2. 龍潭站（國軍桃總）

新北市：

1. 汐止站（三總）

2. 三重站（三總松山分院）

3. 江翠站（新北聯醫）

台北市：

1. 自由廣場（台北榮總）

2. 市立體育場（台大醫院）

3. 待評估

基隆市：

1. 市民廣場（基隆市立醫院）