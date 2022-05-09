雲林家扶31寄養家庭照顧34童　盼社會大眾加入寄養行列

▲雲林家扶重心、縣政府社會處與副議長今日為寄養童發出SOS，期待社會大眾加入寄養家庭的行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2020年1月至今年4月統計，新增32位兒童安置於寄養家庭，6歲以下兒童佔有28位，因受虐待、疏忽、主要照顧者因案入獄還有經濟等因素無力撫養等，足見寄養家庭照顧對家外安置兒童與少年是重要且急需，縣政府社會處與副議長今（9）日為寄養童發出SOS期待社會大眾加入寄養家庭的行列。

雲林家扶副主委李萬吉指出，雲林家扶有31戶寄養家庭照顧著34位寄養童，寄養服務36年來，統計有106戶寄養家庭加入，提供673位兒少寄養安置服務。目前寄養家庭中擔任20年以上的有3戶、10-20年以上有7戶、5-10年11戶，而擔任5年以上的寄養家庭占了全體的2/3，但寄養家庭卻越來越少。



雲林縣副議長蘇俊豪表示，感謝雲林家扶長期在寄養服務照顧寄養童，尤其以目前的34位寄養兒童少年，有因學習障礙、情緒困擾、注意力不集中、過動甚至身心障礙、心理創傷等等，家扶寄養家庭幾乎1對1家庭式照顧，但仍需要更多家庭加入，每多一戶寄養家庭就可以多照顧1-2位寄養童。



雲林家扶寄養組林珊宇督導說，53歲羅霙雀寄養家庭13年，至今照顧過12位小朋友，最小出生2周臍帶未掉，直到國小二年級媒合成功出養國外，霙雀媽媽珍惜與孩子聊天、擁抱、說故事、玩遊戲，更將興趣烘培融入與孩子互動中，去體會去瞭解孩子感受，用心照顧比自己的孩子還疼惜。

雲林縣社會處長林文志表示，雲林縣府為了提升寄養家庭的照顧意願，以及增強寄養家庭照顧量能，雲林縣政府向中央爭取了強化計畫經費，讓寄養家庭能夠有喘息服務、健康檢查服務、專業加級…等，希望可以吸引更多人加入寄養家庭，一起來為寄養童建立孩子的安全與依附關係，歡迎年滿25歲、擁有國中以上學歷、家中有足夠空間、穩定收入，加入寄養家庭！雲林家扶將於5月14日辦理線上招募說明會，歡迎電洽05-6323200報名。

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