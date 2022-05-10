停機車被貼「神秘13字」加密紙條！女騎士求解　萬人驚揭背後玄機

▲女騎士好奇詢問這張神秘紙條的內容，結果意外吸引1.3萬人按讚、千人留言。（圖／爆系知識家）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友近日騎車出門買東西，不料停在路邊的機車被貼上一張紙條，寫了短短13個字，但無論從哪個方向開始閱讀，都無法組成一個完整的句子，讓她看了滿頭問號，不禁想請益廣大網友，這張紙條到底什麼意思？又想表達什麼？

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，她只是到路邊去買個東西，回來卻發現車子被貼了一張看不懂的紙條，希望大家能幫忙解惑。照片中可見，紙條上由上而下、由左自右寫著「請火鑰匙記子熄丟車得車廂了」，直行則寫著「請記車火子得鑰熄車匙丟了箱」。

許多人看完紛紛笑說，「這是文言文了吧」、「中文字的奧妙，亂拼也可以看出全文」、「這年頭寫得出『鑰』的人不多了」、「這是一張加密過的紙條」、「這是暗號、很可能是犯案預告！目前我解答出來的是...『請記得，箱子鑰匙丟火車了，車熄』」、「原來是密室逃脫，還以為是好心人的貼心提醒呢！」

▼網友紛紛貼出自己的解答跟路線圖。（圖／爆系知識家）

還有不少網友解答，「擔心有人看出來鑰匙在車廂裡，把車騎走」、「換位加密法」、「正解：請記得熄火，鑰匙丟車廂了」、「他很用心耶！應該是為了避免其他人看懂，但車是你的，你一定會認真看懂」、「他是好心人，想留言但怕小偷也看懂，別怪人家了！幫我藏鑰匙的，我都很感恩！」、「或許對方怕被人拿走，故意這樣寫，因為我也有遇過」。

不過，也有人質疑，「這台不是電動車嗎？哪來的熄火跟鑰匙？」、「心存感激感動了半天，想起來自己是騎不用鑰匙的電動車」、「Ai1哪來的鑰匙，頂多就晶片鎖」、「電車哪裡來的鑰匙？自導自演？」

對此，有網友推測，電動車有免持鑰匙（感應磁扣），很多人會用掛繩掛在前面掛鉤，久而久之就忘了鑰匙的存在，但其實只要車子沒熄火，任何人都可以開車廂。

該名網友指出，只要架中柱的人沒手動鎖車，就不會熄火，除非側柱停車，才會過一段時間自動熄火。至於鑰匙丟進車廂怎麼拿出來？他表示，「現在電動車都有App可以開啟，所以放車廂還是可以開！」

不久後，原PO也證實這項說法，稱自己的車是宏佳騰，所以有磁扣，但最後她不是用手機開啟車廂，而是回家拿另一副磁扣開車廂，「還好距離不遠，回去拿另一副（感應磁扣）哈哈！」

▼原PO回覆留言，解答網友疑惑。（圖／爆系知識家）

▼網友熱烈討論各種可能。（圖／爆系知識家）

▼最多網友公認的正確解答。（圖／爆系知識家）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完