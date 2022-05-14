北市敬老院爆群聚感染！照護人力不足　竟讓染疫員工顧確診長者

▲浩然敬老院傳出群聚感染，且確診工作人員還提早返回崗位工作。（示意圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

國內新冠疫情延燒，台北市長照機構群聚感染疫情嚴峻。針對北市浩然敬老院院內爆發群聚感染事件，社會局表示，第一時間就掌握狀況，並依規定啟動分艙分流照護；至於確診同仁提前返工的規劃，也有經衛生局通報衛福部同意後才執行，且一律採行「確診員工有症狀就回家隔離，無症狀依其意願返工支援」，維持浩然長輩的生活照護。

社會局表示，接獲診通報後，立即掌握並依照防疫指引即刻啟動分艙分流照護，浩然敬老院院長童富泉表示，截至5月13日為止，7名長輩在醫院治療，3名長輩死亡，另外67名長輩確診後於院內居家照顧，由陽明院區自5月4日起每日進行視訊診療。

童富泉指出，長照機構內較易產生群聚感染事件，尤其浩然敬老院這種大型老人安養型機構，群聚感染時較易快速擴散。童表示，自4月23日起發生第一起院內工作人員感染後，便開始針對確診員工其照護區域開始密切留意長輩身體狀況，不過5月1日起開始出現第一起院民感染，浩然敬老院遂即展開院內分艙分流照護，不過因疫情的傳染速度太快，院內即便依照防疫指引仍舊不敵病毒擴散的速度。

截至5月13日止，院內工作人員共49人確診，住民77名長輩確診，其中7名長輩在醫院治療，3名長輩死亡，目前共67名長輩於院內居家照護，由聯合醫院陽明院區自5月4日後每日進行視訊診療。

童富泉表示，浩然敬老院防疫作為上已盡量做到：第一、衝高疫苗接種率，目前浩然敬老院已盡量衝高接種率，其中院內工作人員接種三劑疫苗比例99.01%，院民接種三劑疫苗比例89.41%、接種完兩劑疫苗比例92.35%。

第二、分艙分流照護，目前浩然敬老院採取分艙分流照護，5月6日及13日都安排專業感控師進入浩然進行防疫感控措施。第三，最快時間投藥，童富泉強調，5月5日衛福部醫療應變組共同開會後，決議快篩陽性即可投藥治療，浩然便開始針對快篩陽性投藥，目前在浩然敬老院內確診居家治療的67名長輩全數皆投口服抗病毒藥物治。

童富泉指出，目前浩然敬老院最為棘手的就是工作人員也相繼染疫，浩然敬老院依照該院的疫情應變計畫，在人力不足時，向中央疫情指揮中心申請確診同仁提前返工，讓長輩可以得到應有的生活照顧。

根據院方規劃，5月3日將返工名單擬定好，5月4日由衛生局副知中央疫情指揮中心台北區管，5月5日台北區管制中心同意後，目前總共有23名無症狀或輕症的同仁提前返工，包括10名護理跟13名照服員，院內一律採行「確診員工有症狀就回家隔離，無症狀依其意願返工支援」，維持浩然長輩的生活照護，針對返工支援的工作人員，亦將發給防疫津貼。童富泉強調，浩然敬老院目前正在防疫嚴峻的時刻，盼各界給予支持度過抗疫難關。