不搶喊乾爹了！PTT土豪哥問「還敢內用？」遭酸：有錢人比較怕

▲PTT名人金庸發文問其他人還敢不敢內用。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播 他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻》，有民眾直呼，最近內用時，隔壁大叔突然狂咳嗽，嚇得他趕緊吃完閃人，但晚上卻覺得胸口怪異，就怕自己也中鏢。PTT金庸就在Gossiping板上問卦，「認真問 你還敢在店家內用嘛？」話題引發討論。

批踢踢名人「PTT金庸（gn01765288）」因收租收出名，還因此有「PTT土豪哥」封號，他13日深夜在八卦板上表示，現在疫情這麼嚴重，北部感覺處處是病毒，「感覺拿下護目鏡，脫下口罩就準備染疫了，認真問，你還敢在店家內用嗎？有沒有卦？」

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看到貼文後，就有人直嘆，「餐廳還是一堆人」、「前幾天還看過媽媽帶小小孩去內用迴轉壽司的，會怕的人反而是少數吧」、「一堆店家滿滿的人潮欸！」有網友則是抱怨道，「一個人住的沒差，但跟人同住的，有點銅鋰鋅（同理心）好嗎」、「我妹跟朋友出去聚餐回來中獎，被爸媽砲得要死，搞到同住家人都要關在家。」

不過，大部分的人卻開酸，「上班上課才是最該怕的吧！你吃飯吃多久」、「吃啊！每天坐公車單趟20分鐘以上，比內用還可怕」、「真心不懂內用=高感染機率的想法，病毒無所不在，你通勤、丟垃圾、買菜、上公共廁所、上班上課、百貨逛個街與人擦身而過，都一樣有可能中鏢。」甚至有網友酸PTT金庸，「有錢人怕死是正常的」、「只有有錢人才不敢內用吧」、「有錢人比較怕，真的」、「金庸有錢人比較怕，賤民爛命一條不怕啦！」

還有人覺得店家真的很可憐，「100個客人變10個客人，店租會從10萬變1萬嗎」、「昨天去吃小吃店，還算大，加我就三桌，好慘」、「再不加減支持一下，我怕……唉！小時候家裡就因為這樣倒掉過」、「吃啊！煩的是很多店家自己禁內用或突然公休一周」、「餐廳都沒人耶。很怕倒店。」