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「沒花錢買到2支快篩」他曝快打開超商APP　 網驚：終於派上用場

▲八大通路快篩試劑開賣第二日，全聯、屈臣氏、超商貨源充足，零星客人購買，與附近藥局排隊購買快篩實名制民眾成對比▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲男網友靠超商APP點數折抵，買到2支快篩劑。（圖／記者鄭遠龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

「地表最便宜快篩！」一名男網友直呼，每次在超商消費有累積會員點數，如今有近2000多元價值，恰好分別在兩家超商都看到有快篩劑，因此拿點數來折抵，皆沒花到一毛錢，就入手兩支快篩劑回家。對此，原PO實用分享，大家可查看看APP點數，不過也其他網友認為，「一樣是用180元換，沒有比較便宜捏！」

一名男網友在臉書公開社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》表示，昨（13）日買午餐順路經過兩家小7，恰好架上有販售快篩劑，1支售價180元，因此便買了2支，「我喜歡這種不用去藥局排隊的感覺！」

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準備結帳時，原PO想起手機OPENPOINT點數有近2000元，平時根本沒抵扣消費，於是決定乾脆來使用，「書到用時方恨少，點數累積積太多，你買快篩多少錢，我換快篩不用錢。」最後，原PO也提醒大家快檢查APP點數，「地表最便宜快篩！」

底下網友熱議，「小七門市，180元，結帳時直接扣OP點數180點，OP點數1點等於1元」、「原來這也可以用點數唷！聰明耶」、「我以前也是很久打開嚇一跳很多點，後來發現可以設定自動扣點」、「我隔壁同事六萬點」、「不是不用錢，是您不用再掏錢，是從平常到處消費給的回饋抵扣，一樣是用180元換，沒有比較便宜捏」、「感覺不錯耶！一點抵一元，APP裡的點數終於派上用場了」。

▲▼ 7-11錢包,OPENPOINT（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO用點數折抵，買到快篩劑。（示意圖／記者劉維榛攝）

《ETtoday新聞雲》也整理8大通路買得到「家用鼻腔快篩」，實際販售以門市為主，民眾可先致電詢問：

►7-11
地點：北北基桃有藥商執照許可近2700間門市
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，上午約10時開賣，每日配額至售完為止。

►全家
地點：北北基桃約2千間店舖
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市鋪貨約50組，另有其他品牌快篩試劑則依各家店舖現場供貨為主。

►萊爾富
地點：北北基桃逾700間門市
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，上午約10時開賣，每日各門市配給50組，售完為止。

►OK mart
地點：北北基桃共410間門市
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日各門市穩定供貨，配量則依各門市為主，售完為止，同步於全台會員Line群組提供預購「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元共2種快篩試劑。

►康是美
地點：北北基桃210間門市
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策，每日配額至售完為止。

►全聯
地點：北北基桃有藥商執照許可383間門市
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策有貨即上架販售。

►美廉社
地點：北北基桃504間門市
價格數量：每劑180元、每人每日限購1劑；配合政府政策持續販售快篩試劑，並依照銷售狀況進行補貨，各門市到貨的時間不一，到貨即上架開賣。

►家樂福
地點：全台35間配合信東藥局之門市包括重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功。
價格數量：捷保定新冠抗原快篩試劑2入組，售380元，每人限購2盒，首波限量800盒

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