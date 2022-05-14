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省飯錢「愛買即期品」！室友卻冷酸1句話　網力挺：很爽啊

▲▼7-11微波食品。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者黃品臻／綜合報導

「買打折品真的很丟臉嗎？」一名網友發文訴苦，出社會即將滿2年，由於現在生活全靠自己，因此在吃飯方面會節省一點，養成了到超商、超市買打折品的習慣，然而這個習慣卻被同住的室友看不起，認為他很愛撿便宜，掀起網友們熱議。

這位網友在Dcard上發文表示，出社會即將滿2年，從原本的生活是由爸媽餵食、給錢、付房租，轉變成全部由自己負責，而過去因為有爸媽給的生活費加上打工賺的錢，在吃飯方面，就會想吃什麼就吃，但生活改變後，少了生活費加上要負擔房租，吃飯就必須省一點，因此養成了會買超商、超市打折品的習慣。

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原PO提到，剛好家裡樓下就有超商，因此一次去就會買個2、3樣即期品，當作當天晚餐和隔天早、午餐，「吃起來我是覺得沒有不新鮮，經過自己加熱或二次料理都滿好吃的」。他還提到，水果、蔬菜和肉類則是到超市買打折品，有空也會到早市向攤販購買，且他也會兼顧營養素分配，「這樣吃快一年，我完全沒有覺得自己很可憐，反而還覺得有省到錢，又吃的很好」。

然而原PO室友卻對他這個行為一直無法認同，常常在原PO要出門逛打折品時，冷酸一句「又要去撿便宜喔」。原PO表示，室友剛好某次要去買垃圾袋，兩人就一起下去超商，「但他說他不要站我旁邊、跟我一起結帳，覺得買即期好丟臉，感覺什麼都吃不起」。

▲▼原PO買打折品省錢卻被室友嫌丟臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO買打折品省錢卻被室友嫌丟臉。（圖／翻攝自Dcard）

原PO聽到這非常受傷，「我個人是覺得都是食物沒差吧，而且我也不是吃不起原價的食物，只是明明有打折便宜的，為什麼不選便宜的？又不是有錢人，為什麼需要這個面子？想知道大家對於吃即期的想法是什麼？」

文章一出，網友們紛紛留言安慰原PO道，「打折的很讚啊，都會跟朋友揪去買打折的，覺得這種事完全不丟臉欸，把多出來的錢用在有意義的地方不是更好嗎？你室友也太無聊」、「買即期品本來就不是什麼丟臉的事，省錢，是一種生活的態度」、「沒苦過的人不會懂啦，我大學同學還說過『沒錢去領不就有了』這種話」、「我都撿報廢來吃，覺得省錢很爽啊」、「室友這種想法很好～那我就買得到了」、「乞丐超人讚」。

▲▼原PO買打折品省錢卻被室友嫌丟臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲有不少網友也和原PO一樣愛買即期品。（圖／翻攝自Dcard）

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