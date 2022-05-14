一次看超商打折時段！神人1張「優惠食刻表」千人存爆：賺翻啦

▲超實用「食刻表」。（圖／山田一侍授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

對一些小資和學生族來說，每餐都得精打細算、能省則省，不少人就會盯緊超商即期品，等著店員貼上打折貼紙。只是畢竟每一間打折時段不同，也不一定會特別記在腦子裡，就有神人整理4大超商+全聯的優惠時刻，並做成簡單明瞭的「食刻表」，吸引千人秒收藏，紛紛驚嘆大讚，「太實用了！」

繪師「山田一侍」在臉書貼出這張圖，只見他以橫條圖方式呈現每間超商打折時間，可以看到全家是17時至0時；7-11則是有2個時段，分別是10時至17時，還有20時至隔日凌晨3點時；萊爾富是18時至0時；OK是16時30分至22時。

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另外，最下方還有全聯的打折時段，時間大約是16時至23時，不過這部分並不一定，就有網友提醒，「全聯每家分店特價時間不一樣喔！我媽經驗談。」山田一侍也用hashtag表示，「#時段為官方公告之時段」、「#實際以實體店面為準」。

圖片一出，分享數直接超過按讚數，被4600多網友轉貼，省錢一族紛紛跪了，一票人也馬上tag好友，「謝謝超級統整超人」、「絕對是存圖放桌布的」、「想出這個的人值得諾貝爾和平獎」、「超實用，已存」、「總之（晚間）8點到10點是各家的黃金時段」、「便利商店大王」。

還有人在留言處補充，「全家也有兩個時段，還有10點到17點」、「其實全聯早上一開門就會有了」、「711通常半夜12點大夜班就會收起來了當報廢品了」、「其實全家的9點到17點，也有一些17點過期的三角飯糰會做七折優惠」、「我就是這個時間買飯的！全家一生推，地圖趣公開透明超方便」。