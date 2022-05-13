「健康者」剩10多人　金錢豹海派旗下分店暫合併至月底

▲金錢豹和海派旗下分店暫時合併節省管銷費用。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

本土確診案例每天數萬例，不但消費者不敢上酒店，連小姐也擔心被感染而不來上班，金錢豹和海派酒店為了節省水電費，昨天起同步都將旗下分店合併，金錢豹一名幹部說，原來百人的小姐，現在「健康」者只有10多人，怎麼安排小姐？只好合併，人數才有40多人，公主和少爺則是上一周休一周，其實來酒店喝酒反而安全，不但酒店內所有人都要打3劑，而且每天快篩陰性才准上班。

金錢豹旗下位在台灣大道上的大樓，一樓是舞廳，二樓是自助式KTV，三樓是酒店（市政店），另外在文心南七路還有一家天上人間（汶南店、南七店），平時市政店和南七店都有上百名小姐，但隨著疫情嚴峻，兩家每天快篩陰性的小姐都只有1、20人，根本無法安排小姐坐檯，客人不敢來，小姐更是怕被感染。

金錢豹決定南七店暫時停業，小姐全都改到市政店上班，公主和少爺則是採分流上班，上一周休一周，幹部則是有客人連絡要去喝才進公司，否則就在家待命。

一名金錢豹幹部說，上個月公司是每3天快篩1次，這個月疫情嚴重，改成每天都快篩，幹部開玩笑說，到酒店喝酒其實比去小吃攤更安全，因為公司積極防疫，深怕大規模傳染，當被問到公司對待員工不錯啊，還主動幫員工快篩，「哪有那麼好」，公司先快篩，領薪水時再扣掉篩劑費用。

海派集團有兩間酒店，分別叫海派七店、海派八店，海派面臨和金錢豹同樣問題，也是合併成一家，至於何時會復業？幹部說不知道，先合併到月底再說吧。