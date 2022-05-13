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單親媽稱「帶發燒兒排急診7小時」　台中市公開回應

記者游瓊華／台中報導

台中今天單日新增確診個案3708例，兒童也有500多人確診，台中市議員參選人邱于珊在臉書上貼文表示自己確診，單親的她帶著發燒兒子在醫院急診外排隊等PCR，等7個多小時才看到診，怒轟「孩子受不了這樣的折騰！」對此，台中市政府下午在記者會上回應，疫情升溫，各縣市都出現大排長龍情況「台中市第一線醫療團隊、市府團隊都在努力盡速緩解醫療量能」，也提到台中開設「快篩陽得來速」、「兒童得來速」提供服務。

▲台中單親媽稱帶發燒兒排急診7小時，台中市府公開回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中單親媽稱帶發燒兒排急診7小時，市府公開回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中單親媽稱帶發燒兒排急診7小時，台中市府公開回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市有開設兒童版得來速就醫，如果如兒童快篩陽性，可到台中10家兒童得來速醫院進行PCR採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，評估收院治療，或領藥進行衛教後，再返家等候PCR結果。

▲台中單親媽稱帶發燒兒排急診7小時，台中市府公開回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

這10家兒童得來速醫院，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等；另130家兒童專科診所。

▲台中單親媽稱帶發燒兒排急診7小時，台中市府公開回應。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，台中還有「快篩陽得來速」機制，有19家醫院醫設置「快篩陽防疫門診」、7家診所設置「診所PCR」得來速，提供PCR得來速篩檢、安排醫師看診，達到一般醫療就醫與確診醫療就醫的分流。

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