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社會 社會焦點 保障人權

造謠醫師恐怖言論「殺光8+9、小孩」　焦糖哥哥：所以我都不看PTT

記者柯沛辰／綜合報導

有PTT網友近日發文稱「台北市快篩全被中央徵用給高雄」並稱載運快篩的車輛翻覆，結果高市府出面闢謠報警，追出造謠者竟是雙和醫院麻醉科一名李姓醫師。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行表示，各種恐怖言論都躲在匿名帳號背後，「這就是我沒看也沒用PTT的原因。」

李姓醫師7日在PTT散布「台北市自行編預算購買50萬劑快篩，全被中央徵用，徵用去哪？當然是疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，結果遭網紅四叉貓起底是雙和醫院醫生，讓高雄市長陳其邁震怒，痛批發文者應出面道歉。

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送。（圖／高雄市刑大提供）

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，被移送法辦。（圖／高雄市刑大提供）

「焦糖哥哥」陳嘉行13日在臉書發文，揭露李姓醫師5、6年前曾在PTT留言「下次不可能再投蔡了，爛死了」、「只剩柯P是台灣希望了」、「那些（管不好的）小孩以後都是社會不安定因子，先殺掉其實對國家長遠發展比較好...」。

除此之外，李姓醫師也曾在PTT揚言「南部8+9應該殺光，那我們台北納稅錢補貼南部真的浪費」、「原住民就是低等啊，以前被叫番不是沒原因的」、「移工直接埋掉就好啊」、「為何不殺光低端外勞」。

陳嘉行表示，這就是他沒有在看、沒使用PTT的原因，畢竟躲在匿名帳號後面，很多恐怖言論都會肆無忌憚湧現，例如這位李姓醫師，宣稱要殺小孩就已經夠可怕了，更可怕的是認為「只剩柯文哲是台灣希望」，「白藍醫師瘋起來連我都感到害怕。」

民進黨桃園市前議員王浩宇則在臉書指出，李姓醫師過去有許多暴力威脅、種族歧視等發言，明顯違反醫師法，整理後將一併提供相關單位，要求撤銷其醫師執照。

▲焦糖哥哥今天打高端。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

▲焦糖哥哥表示，很多恐怖言論藉匿名帳號肆無忌憚湧現，所以他不看也不用PTT。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

為此，李姓醫師13日傍晚6點多在雙和醫院兩度鞠躬道歉，「本人在網路發表不實謠言，造成民眾恐慌與社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫療人員士氣的惡劣行為，本人深感道歉，並負起所有法律刑事責任。」

雙和醫院發聲明證實，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，初步調查為本院麻醉科主治醫師，經下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。

▼雙和醫院李姓麻醉醫生出面鞠躬道歉。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼雙和醫院麻醉醫生造謠被記大過，本人親自出面道歉。（圖／記者黃軍瑋攝）

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