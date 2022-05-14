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國道三號連環撞1死8傷　1人噴飛南下爆頭亡「又釀5車追撞」

記者柯沛辰、翁伊森、吳奕靖／嘉義報導

5/14 01:40更新：北上、南下車道總計11車追撞，8人受傷送醫，1人死亡。

5/13 21:23更新：現場一人噴飛南下車道身亡，又導致5車追撞。

國道三號北上292公里13日晚間8點09分發生6車追撞事故，不料一人噴飛到南下車道，又導致南下車道5車追撞，總計8人受傷送醫、1人死亡，11車發生事故。由於死者噴飛後頭部變形，明顯死亡，因此未送醫。

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嘉義市消防局晚間8點09分接獲報案，指國道三號北上、南下292K同時發生重大車禍，立即派遣蘭潭、南區、後湖等消防分隊人車趕往。嘉義縣消防局了解後，也派遣三和、中埔等分隊前往馳援。

消防局指出，事故地點接近竹崎交流道路段，當時北上車道先發生6車追撞，不料有一人遭受猛烈撞擊，噴飛到南下車道，當場爆頭慘死，意外導致南下車輛急煞，釀成5車追撞事故。

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲轎車車頭嚴重扭曲變形，零件散落一地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 國道三號中埔梅山段南向291公里發生車禍，車流回堵 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲國道3號北上292k發生6車追撞事故，隨後因死者噴飛，又導致南下車道5車追撞。（圖／翻攝自高公局）

據悉，北上、南下車道總計有11輛車追撞，全線一度封閉，導致車流回堵。國道警方獲報後，趕抵處理事故車輛及散落物處理。由於事故內容複雜，尚在調查中，因此警方未初判肇事原因。

消防局指出，北上車道有6部車撞擊，1人死亡，4人受傷送醫；南下部分，有5部車擦撞，4人受傷送醫，上述分送嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院救治。

▼車輛碎片散落一地，車道封閉。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／國道三號5車連環撞14傷　1人噴飛南下車道「頭部變形亡」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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