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台中男解隔「返家23天身亡」　罕見判定確診死亡個案

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑。（圖／記者李毓康攝）

▲84歲男性患者接種3劑疫苗，解隔出院23天後仍不幸死亡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中13日新增3708例確診，4例死亡，其中一名84歲男子已接種3劑疫苗，但4月7日確診、14日解隔返家後，狀況不佳，加上有慢性病史，身體一直很虛弱，最終在本月6日死亡，成為罕見解隔23天後被判定確診的死亡個案，也是台中這波疫情以來累計第六個死亡案例。

台中市衛生局表示，今天新增3人入住加護病房，目前共有17人中重症，其中5人插管；4月23日至今為止，已有24人在醫療團隊照護下，由中重症解隔離。至於中央宣布的4例死亡病例，則是在5月6日到5月10日死亡，年紀介於60多歲到80多歲，台中今年以來累計已6死。

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▲台中暴增4死，男子解隔症狀未改善21天後亡。（圖／市府提供）

▲台中疫情新增4死，中市衛生局說明案情。（圖／翻攝自台中市府直播）

台中衛生局指出，新增的4名死亡個案中，有一名84歲長者患有腎臟病、糖尿病等慢性疾病，雖然打過3劑疫苗，但4月7日確診、14日二採陰性解隔離，返家後症狀一直沒有改善，病況不佳，於5月6日死亡。

由於患者痊癒出院23天死亡，情況相當罕見。台中衛生局特別請示中央，盼釐清死因，最後中央判定屬於新冠肺炎確診死亡。

另外，衛生局也說明3例確診死亡案例，一名80多歲女姓已3劑疫苗，有慢性病史，5月3日確診，5月8日病情急速惡化，家屬簽署拒絕急救同意書，當天宣告死亡。

另一名60多歲女子僅接種1劑疫苗，有洗腎病史，5月9日確診後病況急速惡化，隔天5月10日住院後隨即死亡。還有一名60多歲女子狀況也雷同，同樣只接種1劑疫苗，有慢性病史，5月9日確診，隔天5月10日就因病況急遽惡化死亡。

▼台中市延長疫苗接種加碼辦法。（圖／台中市府）

▲台中暴增4死，男子解隔症狀未改善21天後亡。（圖／市府提供）

▲台中暴增4死，男子解隔症狀未改善21天後亡。（圖／市府提供）

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