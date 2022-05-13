夫確診進檢疫所...警半夜卻狂巡住家找人　妻怨：驚動整個社區

▲高雄有民眾被安置在集中檢疫所，電子圍籬卻被設定在家裡。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

民眾黨鳳山區高雄市議員參選人陳妙真律師今（13）日表示，近日有民眾投訴，她的先生確診後被安置在集中檢疫所，但電子圍籬卻被設定在住家，導致管區警察三番兩次跑到家裡查看，甚至半夜12點、清晨6點都跑來，還堅持一定要看到人，驚動整個社區。陳妙真直言，顯然市府各局處間沒有做好橫向聯繫，不但擾民也累死基層員警跟公務員。

這名投訴民眾指出，她的先生4月30日起就住在集中檢疫所，不過電子圍籬不知為何被設定在家裡，以致警察以為先生偷跑外出，一而再、再而三上門查看，還說為什麼人不在家，雖然有向警方解釋，但他們卻不信，要求一定要看到本人，她只好當場打到集中檢疫所讓警方確認。

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該民眾事後要撥打1922反應也打不進去，相當困擾，尤其警察半夜12點、清晨6點都跑來巡查，驚動整個社區，使得他們一家被指指點點，無奈表示「是要讓整個社區都知道我們被隔離嗎？」

▲民眾黨鳳山區高雄市議員參選人陳妙真律師。（圖／民眾黨提供）

陳妙真律師表示，其實這種狀況是可以避免的，問題根本就出在電子圍籬設定有問題。明明人一直就在集中檢疫所，警方卻還三番兩次上門，這是因為市府內部居隔措施混亂，衛生局、民政局、警察局等相關局處之間沒有落實橫向聯繫，確診者的去向沒有確實掌握，交接工作也出現漏洞，對整體防疫可能也會有影響。

對此，警方表示，因為警方是根據衛生局設定的地址監看，只要發現電子圍籬異常，系統就會發出警示，警方也就必須馬上過去查看，因此設定地址若有誤，必須要連繫衛生局更正。

陳妙真說，眼前高雄單日確診數已破3000例，防疫量能及人力開始吃緊，尤其第一線的醫護與警察等防疫人員及基層公務員更是背負極大的身心壓力及染疫風險，如果再因為行政聯繫上的疏忽，造成人力上無謂的浪費，未來將如何再因應未知的突發狀況？

最後她也呼籲，市長不要把基層的人力視為理所當然，如何調度得宜，考驗市長危機處理能力。

