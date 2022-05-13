家長求問「怎麼幫孩子快篩？」　醫親授3技巧：怕受傷先剪短篩檢棒

記者張乃文／綜合報導

本土疫情今（13）新增64972例，確診數未見趨緩之時，快篩的需求更是有增無減。就連小孩子也必須執行篩檢，以確認身體狀況，不過，家長們最擔心的除了孩子染疫外，在家自行替小朋友快篩同樣是一大挑戰。對此，有耳鼻喉科醫師就親自示範，如何幫孩童快篩，3個小技巧教大家，不會因孩子們各種扭動導致準確度降低或受傷。

▲疫情升溫，除了擔憂孩子染疫，幫小朋友快篩對父母來說也是一大難題。（示意圖／記者湯興漢攝）

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孩子是爸媽們的心頭肉，小朋友染疫的不適讓人特別心疼外，執行快篩時的抗拒也讓父母們「難以下手」，雖然目前已有唾液試劑開賣，但基於考量，許多人仍僅以手邊的鼻咽快篩執行。而耳鼻喉科醫師林鴻穎特別拍了一則影片傳授幫小孩快篩的秘訣。他提到，6歲以下的小朋友經常會因為害怕及不舒服，在篩檢時，本能的抗拒和扭動，而為避免孩童受傷以及增加篩檢的準確度，最重要的就是「要牢牢把小朋友抱緊。」

▲▼耳鼻喉科醫師示範如何幫孩子快篩。（圖／翻攝自《Dr.NOSE林鴻穎》Youtube頻道，下同）

林鴻穎也在影片中親自示範如何正確抓緊小朋友，首先，將「雙腳交叉」並夾緊孩童雙腳；接著「單一手繞過孩童胸前」，將其雙手同時抱住；最後另一隻手扶住孩童前額，緊壓在家長自身胸前。

另外，林鴻穎提醒，目前市面販售的新冠居家快篩篩檢棒長度有兩種，較小的孩童適合短一點的篩檢棒，民眾拿到較長的篩檢棒時，可自行裁剪短，約保留8公分，同時確定高過於試劑瓶，以好方便操作，同時也可避免孩童在做檢測時因過度的扭動而受傷。

▲醫師表示，篩檢棒在兩邊鼻孔深入2到3公分，並在鼻腔內轉動數圈，檢體量就足夠。



林鴻穎說明，儘管孩童篩檢最好能順著鼻腔下緣深入鼻腔約4公分，進入到鼻腔後端（鼻咽部）做採集，但由於小朋友的鼻道較窄，加上採檢過程中容易躁動，可能無法確實執行；此時，家長可考慮鼻腔採集的方式，讓篩檢棒在深入鼻孔二到三公分時，在鼻腔內轉動數圈，再換另一鼻孔進行相同的步驟，其實檢體量就夠了。

▲醫師提醒，篩檢棒在裁剪時，也要留意必須高過試劑瓶。