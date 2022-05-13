竹縣+1626！超過1成未滿12歲！　9成5感染後無症狀

▲新竹縣今日新增1626例確診，其中9成5為無症狀感染者。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(13日)公布新竹縣新增1626例新冠肺炎本土確診案例，分別為864位男性和762位女性，無症狀者有1540位，約佔95%，其他多以輕症表現。同時開放確診者可由親友代為看診後，領口服抗病毒藥，新竹縣由東元綜合醫院、天主教仁慈醫院負責，親友轉述確診者狀況經醫師評估後，符合用藥條件並且適宜服藥，就能由親友簽同意書後，隨即開處方箋於醫院藥局領藥。

衛生局表示，新增1626例本土個案年齡分布在0到94歲，12歲以下189位、65歲以上91位，主要為18到64歲的青壯年，約占78%。地區分布為竹北市586例、竹東鎮199例、湖口鄉372例、新豐鄉167例、新埔鎮64例、關西鎮59例、芎林鄉35例、橫山鄉33例、寶山鄉38例、北埔鄉15例、峨眉鄉8例、尖石鄉33例、五峰鄉17例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離651人、居家照護5133人。

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▲▼疫苗注射站相關資訊。





衛生局指出，中央今(13)日起開放符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，非居家隔離中的親友，可持確診者的健保卡及出示確診證明(包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等)，至新竹縣設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的東元綜合醫院、仁慈醫院2家醫院代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

衛生局提醒，領藥後請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，如服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方的醫療院所。

▲社區篩檢站相關資訊。

新竹縣篩檢站、疫苗接種、快篩試劑資訊如下：

一、社區免費篩檢站：

每日上午9時至12時 新仁醫院急診室外

每日上午11時至下午2時 湖口仁慈醫院急診室外

每日下午6時至9時 竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外

衛生局指出，新竹縣社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流，採檢民眾於採檢完24小時後，即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

二、疫苗接種資訊:

新竹縣5月14至20日持續加開疫苗隨到隨打，本週末分別由芎林、關西衛生所，加開隨到隨打場次，共提供1400劑；各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。

校園接種疫苗部分已開始實施，呼籲因各種原因無法參加接種的6到11歲學童，可由家長帶學童至合約院所預約接種。院所查詢網址

三、快篩試劑

民眾可至合約健保藥局或衛生所購買，若有呼吸道症狀自覺有風險，除自行買試劑快篩外，也可至竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

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