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彰化+1169！高中以下278班停課　115藥局加入「送藥到家」行列

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣公布今日新增1169確診案例，65歲以上確診者佔8.3％，高中以下各級學校及補習班，停班停課有278班，即日起啟動「戶政防疫便利站」，自今日起可依據確診者或居檢者戶籍地，透過未居隔者到戶政事務所領取「安心防疫健康包」，若親友不便代領者，可洽(04-7531999)彰化縣防疫關懷中心。

▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

▲彰化5月13日新增1,169人確診。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

▲彰化啟動戶政防疫便利站。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

彰化縣長王惠美指出，基層診所也已經啟動居家照護團隊，基層藥局陸續加入送藥到府，全縣共有115家，並啟動防疫計程車，保全119救護車量能。確診者和居家隔離者如需就醫，可直接撥打(04)7531999。為了確保醫療量能，分攤專責醫院的急診救治壓力，啟動專責醫院跟基層診所分工，目前為止，總共有82間診所、109位醫師加入，可以增加每天1000個以上的量能，目標是希望每天能夠有2000個的量能以確保醫療量能。

▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯表示，疫情正在往上走，確診要注意是不是有重症，目前有藥物可以治療，越早使用可以預防輕症變成重症，不要怕感染，要確保感染之後，避免重症。中央已經宣布5月12日之後居家隔離、居家簡易及自主防疫期間，只要快篩陽性就是確診，長照機構也是一樣，這是希望早一點來啟動抗病毒藥物治療。

▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

葉彥伯再次強調，沒有症狀不要做快篩，不論是職場或是機構，要把醫療量能留給中、重症，彰化縣已經啟動「友善急門診快速通關」便民快速服務，目前防疫策略以減災為主，將中重症的鄉親照顧好，因此針對65歲以上、2歲以下具有重症風險者，在部立彰化醫院首先開設金色通道，主要是針對民眾快篩陽性後，做PCR檢測確認，並抽血檢測評估是否適合用抗病毒藥物、清冠一號，如檢測輕症，則返家做居家照護，急重症則住院治療，透過金色通道，確保高風險者的安全，未來還有11家專責醫院都要加入建立金色通道採取採檢、住院評估、診療、投藥，一次到位的一條龍服務。

▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，目前的確診個案以青壯族群最多，但我們會一直注意65歲以上族群，目前占8.3%，最近看到很多長照機構或是其他不同的照護機構，老人個案慢慢地出現，這個族群的個案數變多的時候，重症的比例也會跟著攀升，所以65歲以上族群的這個指標是非常重要的，至於大概占了一半的青壯族群，大部分是輕症或無症狀，過幾天就好了，青壯族群因為疫苗的保護力，重症就會降低，所以現在主要處理老、幼族群，另外，也會關注懷孕的婦女。

▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

葉彥伯提醒，確診後請個案配合自主回報疫調，自動連接中央接觸者管理系統，十幾分鐘，簡訊通知就可以領用快篩試劑了，可以簡化加速，居家照護派案。但手機號碼一定要正確。

▲彰化5月13日新增1169人確診。（圖／記者唐詠絮攝　彰化縣政府提供）

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