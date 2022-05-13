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陳時中憂「快篩陽給藥」恐副作用　柯文哲揭5步驟反嗆：我有念書

記者陳家祥／台北報導

針對「快篩陽就給藥」的議題，中央指揮中心13日表示，此舉可能會讓15%偽陽性的健康者吃下EUA藥物，「有副作用醫療責任誰負？」對此，台北市長柯文哲直言，開藥物前有5步驟可以確認，且是「有症狀」才吃藥，「這題不用辯論」；柯還嗆，就算陳時中不懂，「後面的專家跟我都是同一批老師教出來的，怎麼會有問題？」、「拜託，我是有念書的」。

柯文哲說，確診的曲線跟死亡的曲線，在台灣我估計是落差2到3周，新冠肺炎一開始是上呼吸道感染，有的人可能會往下蔓延到肺臟、擴散成多重器官衰竭，但需要時間，不會說今天確診明天就死掉，「所以本來死亡曲線，就在確診曲線後面」。

柯文哲舉例，以韓國案例，韓國到現在死了2萬多人，之前一直公布中重症會比實際的低，比方說分母是確診案例、分子是中重症感染人數，分母變大很快，分子變大速度慢，除起來會比實際狀況低。

柯文哲表示，開抗病毒藥物有5個步驟，第一，要有症狀；第二，快篩陽；第三，符合適應症，比如年紀、免疫不全等；第四，排除禁忌症，每個藥一定有禁忌症；第五，藥物交互作用，如果本來有在吃哪些藥，吃抗病毒藥就要先暫停。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

「今天為什麼被拿出來講？」柯文哲說，因為現在不能用快篩陽當作因素，一定要PCR陽且法律認證，問題是病人太多，從快篩陽到PCR法律認證，拖超過4天，但這個藥發病5天內吃有效，時間久了就沒效。

柯文哲接著開砲，明白問，就算陳時中不懂，後面那排從張上淳、石崇良到李秉穎、黃立民，「我們都同一批老師教的，怎麼會這個有問題呢？」

柯文哲說，如果病歷很少，PCR馬上會出來，或是慢1天就算了，「現在實際狀況是，都卡住了，PCR結果沒有辦法馬上出來」。他說，抗病毒藥物要開立，要符合5個條件，固然會有8%到15%也許會偽陽性，但有個先決條件是「有症狀」，如果完全沒症狀也不用吃。

「這題是這樣，這題不用辯論。」柯文哲說，他就點名，那些所謂衛福部的醫療專家要不要出來講，如果是缺藥，如何讓藥更有效使用，比如藥放在醫院、核心藥局，如果藥不夠分散到所有藥局會有問題。另外，如果藥量不夠，可以限定80歲以上才可以領、再來75歲，慢慢降。

柯文哲說，如果是因為藥物不夠，第一，前期可以高風險再用；第二，診所開的藥先集中在核心藥局，再看怎麼配送。他說，「如果還要辯論什麼8%到15%，拜託，我是有念書的」。

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