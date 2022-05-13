金門+74！金酒疫情延燒「累計22人確診」　足跡：民防坑道、全聯

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(13)日金門縣新增74名確診者(K293-K366)，確診累計366例，目前收治中51例，無症狀或輕症50例、中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者127人，目前居家隔離278例，解除居家隔離70例；另外昨天金酒公司傳出員工確診，也已馬上啟動應變措施，包含停止供餐、有確診者單位進行PCR檢測、上班前快篩陰性才能入廠等。

▲爆出22名員工群聚感染的金門酒廠。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣新增74例中，男性46例、女性28例，年齡介於未滿5歲至80多歲，年齡分布：未滿5歲3例、6歲12歲4例、13歲至19歲3例、20歲至30歲17例、31歲至40歲4例、41歲至50歲22例、51歲至60歲11例、61歲至70歲7例、71歲至80歲2例、81歲以上1例。國小有4校5人，國中1校1人、大學2校7人。

個案分屬3個家庭群聚案13例、4個工作職場群聚案25例、9個延伸案13例、4例近期有臺灣旅遊史，以及19個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用14床，尚有空床26床。

新增確診者在金足跡，包括：5月10日臺灣好行金門線觀光公車(A、B線)、家樂福、金城民防坑道、總兵署夜遊後浦小鎮導覽、全聯超市(金湖店)、靈濟古寺(觀音亭)、利泰億營造公司、全家便利商店(金大店)、福星KTV；5月11日火鍋世家、全聯超市(民權店)、金城民防坑道、陽宅福慧寺、總兵署夜遊後浦小鎮導覽、太平洋房屋(金門店)、全聯超市(金湖店)、福星KTV、殯葬管理所；5月12日全聯超市(民權店)、太平洋房屋(金門店)；以上場域均已完成清消作業。

航空部分，包括：5月10日立榮航空臺北往金門18:20航班、5月11日立榮航空B7-8819松山-金門13:30航班、立榮航空臺北往金門18:20航班。

交通船部分，包括：5月10日10:00往小金門、15:00往大金門。

有關金酒公司昨(12)日傳出員工確診，該公司即時起動應變處置作為，包括：當日即啟動相關工作場所、休息室等清潔消毒作業；今(13)日起早餐停止供應，避免造成感染風險；有確診人員之單位，該班成員停止上班，員工造冊進行PCR檢驗；相關單位已於今(13)日發給員工快篩劑，於下週一(5月16日)上班前進行快篩檢測，陰性者方能入廠工作；其餘生產線員工如有疑似症狀，將適時進行快篩作業。

縣府表示，6歲至11歲國小學童，今(13)日計有64名學童施打疫苗，累計266名學童，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。

金門縣長楊鎮浯同住的妻子在昨晚身體不適，快篩呈陽性後，在今天縣長自己也PCR陽性確診，成為第一位確診縣市首長，而妻子也確診，楊特別呼籲鄉親，請儘量減少餐聚活動，職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩，並主動配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。