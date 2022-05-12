恐怖畫面曝！休旅車失控連撞13車7　機車擠成一堆...2女學生重傷

記者楊熾興／桃園報導

一輛休旅車11日傍晚行經桃園市龍潭區北龍路與龍華路口時，先失控追撞前方小客車，然後一路橫掃衝向路邊，連續撞上行人及路邊停放10多部機車後才停住，造成包含1名國中女學生被撞飛頭部受創命危的7人傷，及13部汽機車毀損。

▲休旅車追撞小客車後，再衝撞行人及路旁機車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼被撞民眾在路旁等待救援，現場一片狼藉，機車撞成一堆。（圖／記者楊熾興翻攝）

這起重大車禍發生於下午17時30分許，50多歲張姓女子駕駛休旅車行經龍潭區北龍路與龍華路口時，突然失控追撞前方自小客車，然後再一路衝撞行人和10多部機車，當場造成7位民眾輕重傷。

其中一名14歲林姓國中女學生當場被撞飛，還有1名范姓17歲高中女生被壓在車底，消防人員緊急用破壞器材協助脫困後，由救護車將2人送醫急救，而林姓國中女生目前還在加護病房急救中；范姓高中女生因為多處骨折及擦傷，也在院觀察治療中。

▲肇事休旅車車頭幾乎全毀。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於現場被撞一片零亂，除了機車，包括電箱、站牌及交通告示牌散落現場一片狼藉，當地龍潭里里長古智仁獲報亦協助救援工作並清掃路面，警方則封路以配合消防人員的搶救。

▲▼消防救護人員將被撞民眾以擔架固定送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

受害民眾則貼網臉書尋求行車記錄器以了解車禍原因，有網友回，「聽說是駕駛癲癇發作」但警方以未經醫師鑑定無法證實，並對肇事張姓女駕駛實施酒測其值為0，對於這起事故的肇事詳細原因仍待釐清中。