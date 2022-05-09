驚悚畫面曝！彰化貨櫃車為閃鬼切機車　急轉撞破民宅駕駛送醫

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

彰化縣鹿港鎮鹿草路9日上午發生一起離譜車禍，一輛貨櫃車為閃避一台因不明原因突往內側車道猛切的機車，整輛車失控撞進民宅，車頭當場凹陷變形、擋風玻璃全碎，劉姓司機也因此受困動彈不得，而被撞的民宅更是直接被撞出大洞，掛在民宅的匾額全數掉落，所幸劉姓駕駛僅受輕傷，並無其他嚴重傷亡。而後方車輛的行車紀錄器也完整錄下整起事故經過！

▲彰化鹿港貨櫃車為閃避鬼切機車騎士，整輛車撞進民宅。（圖／記者唐詠絮翻攝）



從行車紀錄器畫面可以看見，貨櫃車原本好好地行駛在內線車道上，未料一名行駛在外線車道的藍衣機車騎士，卻突然因不明原因也沒打方向燈，就往內側車道猛切，讓貨櫃車駕駛場嚇得狂打方向盤閃避，最終仍不慎朝路旁民宅撞去，所幸當時對向並無來車，而未有傷亡。至於造成整起事故主因的機車騎士，則嚇傻停在路旁，附近民眾聽聞巨響也紛紛出來查看。

彰化縣消防局指出，9日上午8點54分獲報有貨櫃車撞進鹿草路二段的民宅家中，緊急到場後發現貨櫃車的整輛車頭完全卡在民宅家中，車頭嚴重凹陷變形，擋風玻璃全碎，駕駛也因此受困在車內，動彈不得，所幸仍有意識。而被撞的民宅，更是直接被撞出一個大洞，鐵窗凹陷變形、玻璃全碎，屋內所掛放的匾額更是因撞擊力道被震落，屋內水泥殘骸散落一地，宛若被轟炸。

巨大的撞擊力道也讓附近住戶嚇傻，被撞民宅旁的早餐店老闆，也被眼前情景嚇壞，所幸被撞民宅1樓平常僅作為停放機車和腳踏車使用，撞擊當下並無人在場，整起事故除劉姓司機輕傷送醫外，並無人受傷。

▲▼彰化鹿港鹿草路貨櫃車撞進民宅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

