指連勝文「邊罵AZ邊偷打」挨告　卡神楊蕙如判賠12萬元

記者黃哲民／台北報導

「卡神」楊蕙如去年在臉書PO文，指國民黨副主席連勝文罵AZ疫苗不好卻自己跑去偷打，連勝文強調自己根本沒打AZ疫苗，告楊蕙如求償100萬元，楊蕙如出庭聲稱，連勝文父親連戰當時打特權疫苗，社會大眾「泛指連家人是一體」，所以她PO文才提到連勝文，台北地院認定楊蕙如PO文前沒查證清楚，今判她須賠償12萬元，可上訴。

雙方今都沒到庭聆判，楊蕙如去年（2021年）挨告時，曾高調PO文表示「我被連勝文辦公室告了欸！」、「啾咪～（撒花）」等語，今年出庭時表示自己和連勝文都是公眾人物，應受社會公評，自稱「我不會因此濫訴」，開完庭被記者詢問回應時，她說對於挨告求償「不在意。」

▲國民黨副主席連勝文告「卡神」楊蕙如，強調自己從沒打過AZ疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

楊蕙如先前因在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場事件中，操縱網軍帶風向批評我國駐日本大阪辦事處失職，藉此替挨罵的駐日代表謝長廷解套，造成時任大阪辦事處處長蘇啟誠在輿論壓力下尋短身亡，楊蕙如與手下網軍蔡福明今年被依侮辱公務員罪各判刑5月定讞。

本案楊蕙如是在去年6月26日，針對當時國內新冠肺炎疫情爆發、疫苗不足，卻發生台北市好心肝診所偷打AZ疫苗風波，在個人臉書PO文指稱「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀、連勝文、丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計，他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝。」

連勝文強調自己從沒沒接種AZ疫苗，也從沒主張進口大陸疫苗，告楊蕙如涉嫌妨害名譽，之後撤告，改提本件民事訴訟，求償100萬元。

楊蕙如出庭表示PO文基於善意，鼓勵民眾快去打疫苗，有什麼疫苗就打什麼疫苗，別因當時社會風氣而對AZ疫苗產生恐慌，依她所查到的媒體報導，「連家人包含連戰在內，的確有多人打特權疫苗」，而「好心肝」是當時特權疫苗的統稱。

楊蕙如承認相關報導沒列出哪些「連家人」打特權疫苗，她不確定連勝文有沒有打，PO文提到連勝文，是因為社會大眾「都泛指連家人是一體」，但連勝文曾批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，因意識形態而拒絕大陸製疫苗來台，是「關起門來做山大王」。

楊蕙如宣稱，她和連勝文都是公眾人物，都應接受社會公評，「我不會因此濫訴」、以免浪費司法資源，她重申PO文鼓勵民眾接種疫苗，增強國家防疫能力和國民健康，楊蕙如還當庭嘟噥「他（連勝文）不用出庭，我卻必須要（出庭）...」，但她還是會配合。

▲「卡神」楊蕙如被國民黨副主席連勝文提告求償，到台北地院開完庭表示「不在意」。（圖／記者黃哲民攝）