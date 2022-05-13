陪妻上市場路過消防隊突倒地　救護教官直覺救人搶回一條命

▲翁姓男子與太太步行至市場購物，行經新豐消防分隊前時突然倒地，被消防隊上的一名救護教官許家瑋救回一條命。消防隊前倒地 EMTP秒救回（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐一名54歲翁姓男子13日上午與太太步行至市場購物，行經新豐消防分隊前時突然倒地，被消防隊上的一名救護教官許家瑋聽見，馬上拿起隊上設置的AED為他急救。急診室醫師王振憲指出，患者疑似心肌梗塞後心臟衰竭導致心律不整，是致命性的心律，必須立刻予以電擊，消防同仁迅速而專業的搶救令人讚許。

許家瑋為新竹縣政府消防局高級救護技術員同時也是救護教官，這並非他第一次救人，去年七月也曾以所學救護技術，使用腎上腺素(Bosmin)針劑，將過敏性休克的18歲女子從鬼門關前救回。

▲▼翁男的妻子大聲呼救，引起消防隊內注意，救護教官許家瑋隨手拿起AED快速往外衝。





許家瑋表示，事發時自己正好在值班台，聽見求救聲直覺反應就是先拿AED，看見男子俯臥在馬路上，全身發紺，評估無脈搏後立刻以CPR急救，AED偵測為VF心律(Ventricular Fibrillation, 心室纖維顫動)，經過AED電擊1次、CPR約30秒後，翁男當場恢復意識，對答如流。

許家瑋說，1次電擊後持續壓CPR，大約30秒左右手腕突然被人用力抓住，突然聽見一聲「胸部好痛」，才發現患者已經恢復意識。

患者過去有心臟病史，幾天前剛做完心導管手術，後送中國醫藥大學附醫院新竹分院後生命徵象穩定。急診室醫師王振憲指出，患者疑似心肌梗塞後心臟衰竭導致心律不整，到院後經心導管檢查，左前降支開口支架暢通，預定下週一安排植入式心臟整流除顫器(ICD）置放手術。王振憲醫師表示，心室纖維顫動是致命性的心律，必須立刻予以電擊，消防同仁迅速而專業的搶救令人讚許。

▲許家瑋(左1)是新竹縣消防局高級救護技術員同時也是救護教官，去年七月也曾以所學救護技術，將過敏性休克的18歲女子從鬼門關前救回。

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