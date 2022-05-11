花蓮大雨傳死亡車禍！休旅撞橋墩副駕女不治　1人頭腹受創急救

▲▼花蓮瑞穗鄉小客車自撞橋墩，造成1死1重傷慘劇。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉10日晚間天正下著大雨，一輛自小客車於瑞穗大橋橋底行駛時自撞橋墩。73歲潘姓男駕駛雖未受傷，但車上2名乘客，其中坐在副駕駛座的女子傷勢嚴重，送醫急救仍宣告不治；另一後座男子，頭部及腹部受傷，轉送至花蓮慈濟醫院急救。

鳳林警分局10日18時50分許接獲玉里分局轉報，於花蓮縣瑞穗鄉中山路三段瑞穗大橋北端（193線89.8公里）有交通事故，立刻派遣員警到場處理。

處理員警到場發現駕駛潘姓男子雖未受傷，但車上2名乘客分別受有不同傷勢，其中坐在副駕駛座的77歲潘姓婦人傷勢嚴重，緊急送往玉里慈濟救治仍然宣告不治，另一68歲乘客王姓男子頭部及腹部臟器受傷，送往玉里榮民醫院救治後轉花蓮慈濟醫院治療。

▲員警找來拖吊車清理肇事現場。

警方調查表示，潘姓駕駛有適當駕照、無酒駕情事。現場依規定完成測繪照相，潘姓駕駛人將依過失致死罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，事故發生原因有待專業檢驗單位分析鑑定，以釐清肇責。

鳳林分局呼籲，駕駛人駕車行駛應保持旺盛精神並確實注意車前狀況，夜間行經昏暗路段應放慢車速小心駕駛，尤其駕駛人及乘客均應確實繫妥安全帶，緊急事故時才能保護眾人安全，希望用路人，上車第一件事情就是為自己與家人繫上安全帶，大家都能開心出門，平安回家。

