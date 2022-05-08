男心肌梗塞痛到喉嚨！救護員傳送心電圖　醫院同步搶命

▲男子工作時突然胸口悶痛、冒冷汗皮膚蒼白，痛感直達喉嚨處而暈倒。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名年約58歲男性6日工作時突然胸口悶痛暈倒、冒冷汗皮膚蒼白，痛感直達喉嚨處，救護員到達現場以12導程心電圖檢查並上傳雲端，經醫師判讀確認為ST段上升型急性心肌梗塞，立即由花蓮慈濟醫院啟動心導管小組整備待命接手，送醫途中由高級救護技術員依照預立醫囑給予病人雙抗血小板藥物急救。

▲救護員以12導程心電圖上傳雲端，經醫師判讀確認為急性心肌梗塞，送醫途中給予病人雙抗血小板藥物急救。



此類心肌梗塞通常代表供應心臟的冠狀動脈血管發生被血栓阻塞之現象，根據研究報告時間越長，自梗塞的那一刻起，心臟肌肉便一點一滴的流失，併發心律不整及癒後也會越來越差，甚至喪失意識，須進行急救的亦不少見，若未接受即時治療，儘管於急性期存活下來，日後併發心臟衰竭的機會也大為增高，因此儘早將梗塞的血管打通是刻不容緩的事情。





救護人員表示：患者到醫院的過程中，意識皆清楚，到院後直接送心導管手術室。後續由收治醫持續治療。

花蓮縣消防局長林文瑞提醒民眾，若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀，要救命，先打119，千萬不要自行就醫，消防局救護車上皆有設置心電圖設備並與急救責任醫院連線合作，在現場由救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過線上醫師判讀，把急性心肌梗塞病人送往具心導管室之急救責任醫院，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質。

