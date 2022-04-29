怕染疫不回診！慢性病患自行停藥送急救　醫：規律服藥免遺憾

▲醫師列舉慢性腎臟病10大危險群，特別應該注意按時就診服藥保障健康。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

70歲的陳爸爸，本身有高血壓、糖尿病，遵照醫囑指示不僅規律服藥，也定期回診抽血，狀況穩定。近來看到新冠疫情持續延燒，深怕染疫的他，不僅預防性自主在家隔離，也不敢到醫院回診拿藥，導致血壓、血糖飆高身體不適被家人送醫。門諾醫院腎臟內科主任何承恩表示，慢性病患者切勿自行停藥，嚴重不僅造成病況惡化還可能增加腎臟病的風險！



新冠疫情持續延燒，確診人數屢創新高，許多慢性病患者因害怕染疫未依照醫囑就醫，甚至不敢回醫院拿藥及抽血，對此；醫師表示，慢性病友如未按時服藥恐將造成病情急速惡化，嚴重還可能危及生命，叮嚀病友們，不僅「藥」不能隨意停，更不要自行到藥局買成藥替代，否則恐怕造成肝或腎臟的負擔。



此外，為了降低染疫風險，民眾減少外出，待在家裡的時間也變長，除了容易出現久坐不動的情形，零食當正餐吃或是隨手可得的加工食品代替正餐，不僅讓體重直線上升也可能成為血糖控制不良的高危險群。

何承恩指出，根據國外數據統計，以往重症病人多半與慢性病相關，特別是心血管疾病與糖尿病。而這兩種疾病，同時也是導致慢性腎臟病的主因之一，因此；若家中長輩患有這兩種慢性病，更需積極控制血壓與血糖，才是疫情下最好的腎臟保健。

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▲醫師表示，慢性病患最忌諱的就是不去醫院自行斷藥，規律就診服藥是控制慢性病的不二法門。



醫師進一步說，每日按時、規律服藥是控制慢性病的不二法門。如憂心染疫風險，可於常備藥物即將吃完前提早就醫或藉由視訊門診的方式完成診療。若病況穩定，可拿三個月的連續處方籤，最忌諱的就是不去醫院，自行斷藥，建議患者如果有任何用藥問題，都應與主治醫師討論後再決定，否則影響的終究是自己的健康。



本土疫情確診人數破萬，民眾人心惶惶，除了做好與病毒共存的準備，勤洗手、戴口罩、注射疫苗等防疫措施務必落實外，醫師也再次叮嚀，即使無法規律外出運動，也要常常起身走動，避免久坐不動，長時間維持同一姿勢，不但影響血液循環，對於肌肉與體重也有不利的影響。

飲食方面，減少加工物，多攝取天然的原型食物，同時減少攝取過甜及過鹹的食物。每日量測血糖、血壓，一旦發現數值劇烈變動，應盡快聯絡醫護人員或送醫治療。