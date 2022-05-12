保母擅餵藥「男嬰發燒隔天沒呼吸」　法醫解剖揭露死因

▲蔡姓保母抱著沒有呼吸男嬰搭計程車就醫，最後仍回天乏術。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓保母去年受託照顧1歲3個月大的男嬰時，見男嬰發燒，簡單餵食退燒藥，隔天一早發現男嬰竟沒了呼吸，但蔡女沒打119，而是先打電話給友人，之後才搭計程車送醫，男嬰最後宣告不治；法醫解剖發現，男嬰是因嗆食窒息而死，但可能沒被發現，雖無法確認與保母餵食有關，台北地檢署仍認為蔡女未適當處理男嬰發燒症狀，又延誤就醫，12日依過失致死罪起訴保母。

30多歲的蔡姓保母領有合格證照，2019年底開始，受陳姓父母委託，星期一到星期五照顧1歲3個月大的男嬰，蔡女每天晚上在嬰兒床旁打地鋪睡覺，陳姓父母因工作繁忙，除了周末接男嬰回家外，每天下班有空就會去探望。

2021年2月1日剛好是星期一，男嬰照例被送到蔡女家，隔天，平時食量較大的男嬰出現食慾不振的情形，稍晚，蔡女發現男嬰發燒，拿出家中常備的嬰兒用藥，餵男嬰吃了希望有助退燒。

2月3日一早，蔡女睡醒發現男嬰沒了呼吸，先打電話通知同樣從事保母業的呂姓女子到場，然後才抱著男嬰搭計程車趕往耕莘醫院，男嬰父母接獲通知趕到醫院，發現孩子已經不治，當場痛哭失聲。

檢警依婦幼保護案件展開調查，經法醫解剖發現，男嬰體內確實有消炎用藥物反應，不過確切死因是被食物嗆到窒息，可能因為阻塞呼吸道的異物不大，所以男嬰當下沒有激烈反應，未引起大人注意，或者咳嗽後吐出大部分食物，仍有細小異物持續進入氣管，導致肺部浸潤、發燒等症狀，但嗆食進程快慢不一，無法確認男嬰是在蔡女照護時發生嗆食。

不過，蔡女自己坦承有發現男嬰食慾不振，當天男嬰母親LINE表示工作繁忙無法探視時，蔡女還稱男嬰沒有特殊狀況，之後發現男嬰發燒，蔡女沒送醫處理，又沒通知母親，只是自行餵藥。

等到隔天，蔡女醒來發現男嬰有異狀，竟自行判斷男嬰已經死亡，沒有打119呼叫救護車，而是先打電話請呂姓保母到家裡，再自己抱著男嬰搭計程車到耕莘醫院，接連兩天有處置不當、延誤就醫等疏失，因此依過失致死罪起訴蔡女。