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台大生組團八仙山溯溪　1人摔落20米溪谷送醫不治

記者哈勇嘎奧／台中報導

今(8)日時14時03分台中市消防局接獲民眾報案，有一行10人溯溪團於和平區十文溪溯溪，其中1名男性團員(蔡姓，22歲)於溯溪途中不慎跌落邊坡約20公尺摔入溪中，同行友人立即報案請求救援。經警消救難人員共14人到達現場救援，送醫後仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台大學生組成的溯溪團，一人不慎從峭壁摔落溪床 。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲搜救人員現場急救仍無呼吸心跳。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台中市政府消防局下午2時接獲民眾報案，有人在和平區八仙山佳保溪與十文溪匯流處溯溪時，不慎摔下邊坡20公尺處。

警消立即派遣和平分隊、東勢分隊共計8人出勤，由和平分隊小隊長黃來昇帶隊前往救援；山難救護義消出勤3人、林務局2人、警察局1人共計14人協助支援現場救援，搜救人員到達現場時，24歲蔡姓男子已於30分鐘前由同行友人自水中救起。

搜救人員評估患者無生命徵象已OHCA，立即實施CPR、LMA等相關急救措施並偕同同行友人、山難救護義消、林務局及警察局將患者搬運返回八仙山旅客服務中心停車場，在17時05分抵達八仙山旅客服務中心停車場，由谷關91送往東勢農民醫院。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲搜救人員越過溪床攀過大時搬運。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

小隊長黃來昇表示，搜救人員到達現場時，患者已於30分鐘前由同行友人自水中救起，搜救人員評估患者無生命徵象已OHCA，立即實施相關急救措施並偕同同行友人、山難救護義消等一同協力搬運，要過溪攀越巨石走過樹林，過程十分艱辛。

警方調查，男子等10人昨天到八仙山，今天往十文溪溯溪，一行人並非從八仙山森林遊樂區入口進入，後續將釐清事發原因。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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