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2死2重傷慘劇！美光工程師開車猛撞砂石車　他和解換5年緩刑

記者黃宥寧、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣三義鄉義里大橋2020年發生一起重大車禍事故，在美光記憶體大廠擔任工程師的何姓男子載著4名同事在行經台13線時，因超車不慎猛力朝前方的砂石車撞擊，釀成車上同事2死2重傷的慘劇。何男事後也遭檢方依過失致死罪起訴。苗栗地院審理後，因何男已與同事家屬達成和解，判他緩刑5年。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲何姓男子因超車不慎，猛力撞上砂石車尾端，釀成車上同事2死2重傷的慘劇。（圖／記者黃孟珍攝）

還原整起事故，在美光科技大廠擔任工程師的何男2020年6月駕駛一台自小客車，載著4名同事從台中后里出發，在行經苗栗三義鄉新義里大橋時，因超車不慎，未注意車前狀況，與前方砂石車發生劇烈碰撞，造成轎車車頭當場全爛，而車上同事2死2重傷，自己也因此受有大腿骨折等慘劇。

從行車紀錄器來看，砂石車原沿車道直行，但何男所駕駛的自小客車卻突然高速駛進，還一路從內側車道跨越到外線道，隨後就失控猛撞上砂石車車尾。

▲台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，發生小客車自撞護欄事故，車上5人，駕駛受困 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼法官指出，審酌何男未注意車前狀況而釀禍，進而造成同事2人死亡，並有1人至此無法自理日常生活，依過失致死罪判處他緩刑5年 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

救護人員獲報後趕抵現場，發現白車車內共5名男性傷患受困，傷者身分均為知名記憶體大廠員工，當下已有部分傷患失去意識，因此警消立即用油壓剪等破壞器材拆卸車門，一一協助傷者脫困，並分別送往大甲光田、大甲李綜合、苑裡李綜合醫院搶救，無奈副駕駛座的陳男（26歲）、以及副駕後座劉男（37歲）仍在到院前死亡。

砂石車蕭姓駕駛表示，當時自己行駛在外線道爬坡段，從後照鏡就看到白車從匝道上來後車速相當快，隨後沒多久就立刻撞上。

▲▼新義里大橋追撞畫面曝！白車飛撞砂石車爛毀　記憶體大廠員工「2死3重傷」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲何男駕駛車輛猛力朝砂石車尾端撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事後，何男也遭檢方依過失致死罪起訴。苗栗地院審理後，審酌何男已成年，卻因未注意道路交通規則，因而發生重大車禍意外，釀成2死2傷的慘劇，對被害家屬造成無法彌補之創傷，並有同事至此之後日常生活無法自理，衡量何男已與4名同事或家屬達成和解，衡量其擔任工程師，月薪5萬等條件來看，依過失致死罪，判處何男有期徒刑2年，緩刑5年。

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