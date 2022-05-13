小黃司機包圍指揮中心喊「買不到快篩」　陳時中：請交通部研議

▲臺北市計程車駕駛員職業工會號召抗議 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

台北市計程車駕駛員職業工會先前表示「司機買不到快篩，還有人開車10小時只賺1000元」，而今（13）日下午1點左右，已有近百名小黃司機聚集指揮中心外抗議，希望能「以篩代隔、公費提供快篩」。面對司機不滿，指揮官陳時中承諾，會請交通部研議。

場內開記者會，場外卻不平靜！陳時中表示，相關政策部分，「會請交通部研議。」至於以篩代隔及公費快篩方面，「如果是居隔者，本來就有發過一定量，若要比別人多，要跟主管單位反應，一併說明討論怎麼處理。」

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工會發言人李威爾指出，「陳時中拿我們的命開玩笑」，目前計程車司機剩下不到四分之一，消費者不知道司機有沒有確診，也都不敢隨意搭車，司機想要自行快篩，卻苦苦買不到試劑。遂號召計程車司機前往抗議。

李威爾表示，陳時中一直說快篩貨量充足，但司機就是買不到，至少上工前要快篩，才能讓消費者安心，也才會有人敢搭車，現在已經一大堆司機確診，光他本人就接到上百通會員通報確診的電話，每個人都很不舒服，卻買不到快篩，無法PCR，甚至有人確診後等了2小時才搭上防疫計程車。

李威爾不滿指出，政府要民眾跟病毒共存，卻沒有快篩，也沒有治療藥品，就這樣放任大家自生自滅，等於讓計程車司機開車有問題再說，現在連工會理事長也是確診者之一。

李威爾痛批，「我們已經受不了，生活過不去，肚子餓又要怕死，然後指揮中心又沒東西給我們，每天講幹話」，他也指出，有司機開車10小時，收入只有1000元。