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小黃司機包圍指揮中心喊「買不到快篩」　陳時中：請交通部研議

▲▼臺北市計程車駕駛員職業工會號召計程車司機前往中央疫情指揮中心前陳情抗議,呼籲發放快篩給司機及採取以篩代隔,以維持營運及保護司機與乘客安全 。（圖／記者李毓康攝）

▲臺北市計程車駕駛員職業工會號召抗議 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

台北市計程車駕駛員職業工會先前表示「司機買不到快篩，還有人開車10小時只賺1000元」，而今（13）日下午1點左右，已有近百名小黃司機聚集指揮中心外抗議，希望能「以篩代隔、公費提供快篩」。面對司機不滿，指揮官陳時中承諾，會請交通部研議。

場內開記者會，場外卻不平靜！陳時中表示，相關政策部分，「會請交通部研議。」至於以篩代隔及公費快篩方面，「如果是居隔者，本來就有發過一定量，若要比別人多，要跟主管單位反應，一併說明討論怎麼處理。」

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工會發言人李威爾指出，「陳時中拿我們的命開玩笑」，目前計程車司機剩下不到四分之一，消費者不知道司機有沒有確診，也都不敢隨意搭車，司機想要自行快篩，卻苦苦買不到試劑。遂號召計程車司機前往抗議。

李威爾表示，陳時中一直說快篩貨量充足，但司機就是買不到，至少上工前要快篩，才能讓消費者安心，也才會有人敢搭車，現在已經一大堆司機確診，光他本人就接到上百通會員通報確診的電話，每個人都很不舒服，卻買不到快篩，無法PCR，甚至有人確診後等了2小時才搭上防疫計程車。

李威爾不滿指出，政府要民眾跟病毒共存，卻沒有快篩，也沒有治療藥品，就這樣放任大家自生自滅，等於讓計程車司機開車有問題再說，現在連工會理事長也是確診者之一。

李威爾痛批，「我們已經受不了，生活過不去，肚子餓又要怕死，然後指揮中心又沒東西給我們，每天講幹話」，他也指出，有司機開車10小時，收入只有1000元。

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