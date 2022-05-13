65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間：最快下週

▲長者接種新冠疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

專家會議日前已經決議，65歲以上年長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下等3族群可接種第2次追加劑（第4劑），指揮中心發言人莊人祥今（13）日表示，第2次追加劑與上一次追加劑間隔為5個月，預計最快下週開放接種，詳細時間近期公布。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)4月20日召開，會議結論通過第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，以65歲以上年長者、安養機構、18歲以上免疫力低下8類對象，一共3大族群為優先接種，至於其他一般民眾則暫不用打第4劑。

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專家會議也建議，接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種Moderna COVID-19 疫苗半劑量(50 微克)、BioNTech COVID-19 疫苗全劑量或蛋白質次單元(如高端、Novavax) COVID-19 疫苗全劑量。

至於何時會開打第4劑，莊人祥表示，最快下週開放，時間會於近期公布；媒體提問，第4劑對象是否可擴大至60歲以上長者，莊人祥則說，經過ACIP專家討論，還是以65歲以上主要對象，如果60歲以上符合免疫不全身份，還是可打，最主要還是針對感染具高風險對象來提供。

依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種第2次追加劑對象：

(一) 65歲以上長者(即第4劑)

(二) 長照機構住民(即第4劑)

(三) 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：

1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2. 器官移植患者/幹細胞移植患者

3. 中度/嚴重先天性免疫不全患者

4. 洗腎患者

5. HIV陽性患者

6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者

7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

新冠疫苗完整接種，含長者、機構住民等一般民眾是打3劑，包含2劑基礎劑與1劑追加劑，打「第2次追加劑」則是第4劑；至於部分免疫力低下族群，在第2劑與第3劑中間還需打一劑「基礎加強劑」，所以累積需接種4劑，再打「第2次追加劑」則會打到第5劑。