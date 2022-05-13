全台累計狂炸60萬例！確診地圖曝　「快篩陽=確診」明起多1管道

▲全台累計確診數突破60萬人。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

網搜小組／黃品臻報導

今（13）日國內新增6萬4972例本土個案、新增41死，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過2.3萬例。另指揮中心宣布，自5月14日起，開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象若快篩陽性，可委託親友攜帶2樣物品，至指定地點請醫師評估確認。

今日新增6萬4972例本土病例，全國22縣市均有病例，分別是新北市22,483例、臺北市11,613例、桃園市9,434例、臺中市3,708例、高雄市3,664例、臺南市2,357例、基隆市2,036例、新竹縣1,626例、宜蘭縣1,425例、彰化縣1,169例、屏東縣1,154例、花蓮縣1,008例、苗栗縣742例、雲林縣580例、新竹市579例、臺東縣348例、南投縣317例、嘉義縣314例、嘉義市228例、澎湖縣104例、金門縣65例、連江縣18例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有60萬9102人染疫，雙北的累計確診數均大於10萬例（見下列紅字），另有8縣市累計大於1萬例（此不包含雙北、見下列藍字）。

深咖啡色：有6縣市

基隆市2萬3543例

台北市11萬1266例

新北市22萬2775例

桃園市9萬4894例

台中市3萬3363例

高雄市2萬7959例

次深褐色：有5縣市

新竹縣1萬1089例

屏東縣8543例

台南市1萬7272例

宜蘭縣1萬2046例

花蓮縣1萬1144例

橘色：有5縣市

新竹市6208例

苗栗縣4950例

彰化縣7513例

雲林縣5148例

台東縣3056例

淡橙色：有5縣市

南投縣2858例

嘉義市1767例

嘉義縣2602例

金門縣352例

澎湖縣595例

淡黃色：有1縣市

連江縣159例

指揮中心稍早在疫情記者會中宣布，開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象，使用快篩試劑檢測為陽性時，如家中環境設備無法使用視訊，或未能成功預約視訊診療者，自5月14日起，可委由非居家隔離親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣／檢測片卡，至診所或負責居家照護之責任院所（含衛生所）請醫師確認。

▲3類對象快篩陽評估管道，新增可委由親友前往責任院所請醫師確認。（圖／指揮中心提供）