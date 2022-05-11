雲林+385！斗六62例最多　共35校依新制放3天防疫假

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診個案385例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（10）日新增385 例本土確診個案，斗六62例，麥寮52例，西螺45例，北港42例，虎尾33例，斗南、東勢各15例，土庫14例，褒忠13例，二崙、崙背各12例、口湖、水林各10例，古坑、莿桐各9例，台西、林內各8例，元長、四湖各6例，大埤4例個案分佈20鄉鎮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋385例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日385例確診個案中，年齡分布在0歲-86歲，無症狀215人、輕症170人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有534人、確診者居家照護在管中有2380人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/10已完成1988人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣目前快篩試劑到貨量，中央發配僅剩5716劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善於直播中表示，縣府獲中央配發的快篩劑量，目前已送達4萬750劑，由於「3+4」居家隔離防疫包裡，成人每人都會發放3劑公費快篩試劑，現在僅剩5716劑；另衛局自購已到貨5028劑，還有1萬劑未到貨。

雲林縣5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理，因師生確診進行全校停課者有幼兒園4所、國小4所，部分班級停課者有幼兒園6所、國小8所、國中4所及高中職8所；5月8日起新制之部分班級暫停3日實體課程學校共35所。

因師生確診全校或部分班級停課7天的學校：

幼兒園，善導幼兒園(5/5-5/11)、虎尾鎮立幼兒園(5/6-5/12)、斗南幼兒園(5/5-5/11)、安安幼兒園(5/7-5/13)、斗六市立幼兒園-1班(5/5-5/11)、宏慈幼兒園-1班(5/5-5/11)、長和幼兒園-1班(5/7-5/13)、欣欣幼兒園-1班(5/7-5/13)、乖乖幼兒園-1班(5/6-5/12)、小博士幼兒園-2班(5/6-5/12)



國小，豐榮國小(5/5-5/11)、虎尾國小(5/6-5/12)、水燦林國小(5/6-5/12)、維多利亞小學(5/7-5/13)

文興國小-1班(5/5-5/11)、雲林國小-1班(5/6-5/12)、大新國小-1班(5/6-5/12)、立仁國小-1班(5/6-5/12)、尖山國小-1班(5/6-5/12)、褒忠國小-1班(5/6-5/12)、僑美國小-1班(5/7-5/13)、辰光國小-1班(5/7-5/13)。



國高中(職)，崙背國中-1班(5/5-5/11)、建國國中-1班(5/5-5/11)、崇德國中-2班(5/6-5/12)、二崙國中-1班(5/6-5/12) 、建國國中-1班(5/6-5/12) 、二崙國中-1班(5/7-5/13)、揚子中學-1班(5/5-5/11)、福智高中-1班(5/5-5/11)、土庫商工-1班(5/5-5/11)、大成商工-1班(5/5-5/11)、虎尾高中-2班(5/5-5/11)、義峰高中-1班(5/5-5/11)、揚子中學-1班(5/6-5/12)、北港農工-1班(5/6-5/12)、義峰高中-1班(5/6-5/12)、北港高中-1班(5/7-5/13)



自5月8日起調整新制停課措施，部分班級暫停3日實體課程學校：

聖愛幼兒園、亞歷山大幼兒園、虎尾非營利幼兒園、國恩幼兒園、姿善幼兒園、水林鄉立幼兒園、維也納幼兒園、美奇幼兒園、東勢鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、南陽國小附幼、聖愛幼兒園、青園幼兒園、聖文幼兒園、大埤鄉立幼兒園；斗六國小、溝壩國小、褒忠國小、鎮西國小、山內國小、崙背國小、大有國小、新興國小、安慶國小、二崙國小、橋頭國小、饒平國小、頂湖國小、斗六國小、三和國小、鎮南國小、台西國小、南陽國小、雲林國小、文光國小。

▲雲林縣停課校園與班級數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞 20歲騎士彈飛送醫不治

►「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩 到貨量僅三分之一

►雲林新增559本土確診 虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

►雲林+559！兒童莫德納疫苗施打調查 勾同意僅33.93%



