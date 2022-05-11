　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+385！斗六62例最多　共35校依新制放3天防疫假

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診個案385例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（10）日新增385 例本土確診個案，斗六62例，麥寮52例，西螺45例，北港42例，虎尾33例，斗南、東勢各15例，土庫14例，褒忠13例，二崙、崙背各12例、口湖、水林各10例，古坑、莿桐各9例，台西、林內各8例，元長、四湖各6例，大埤4例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋385例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日385例確診個案中，年齡分布在0歲-86歲，無症狀215人、輕症170人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有534人、確診者居家照護在管中有2380人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/10已完成1988人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣目前快篩試劑到貨量，中央發配僅剩5716劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善於直播中表示，縣府獲中央配發的快篩劑量，目前已送達4萬750劑，由於「3+4」居家隔離防疫包裡，成人每人都會發放3劑公費快篩試劑，現在僅剩5716劑；另衛局自購已到貨5028劑，還有1萬劑未到貨。

雲林縣5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理，因師生確診進行全校停課者有幼兒園4所、國小4所，部分班級停課者有幼兒園6所、國小8所、國中4所及高中職8所；5月8日起新制之部分班級暫停3日實體課程學校共35所。

因師生確診全校或部分班級停課7天的學校：
幼兒園，善導幼兒園(5/5-5/11)、虎尾鎮立幼兒園(5/6-5/12)、斗南幼兒園(5/5-5/11)、安安幼兒園(5/7-5/13)、斗六市立幼兒園-1班(5/5-5/11)、宏慈幼兒園-1班(5/5-5/11)、長和幼兒園-1班(5/7-5/13)、欣欣幼兒園-1班(5/7-5/13)、乖乖幼兒園-1班(5/6-5/12)、小博士幼兒園-2班(5/6-5/12)
 
國小，豐榮國小(5/5-5/11)、虎尾國小(5/6-5/12)、水燦林國小(5/6-5/12)、維多利亞小學(5/7-5/13)
文興國小-1班(5/5-5/11)、雲林國小-1班(5/6-5/12)、大新國小-1班(5/6-5/12)、立仁國小-1班(5/6-5/12)、尖山國小-1班(5/6-5/12)、褒忠國小-1班(5/6-5/12)、僑美國小-1班(5/7-5/13)、辰光國小-1班(5/7-5/13)。
 
國高中(職)，崙背國中-1班(5/5-5/11)、建國國中-1班(5/5-5/11)、崇德國中-2班(5/6-5/12)、二崙國中-1班(5/6-5/12) 、建國國中-1班(5/6-5/12) 、二崙國中-1班(5/7-5/13)、揚子中學-1班(5/5-5/11)、福智高中-1班(5/5-5/11)、土庫商工-1班(5/5-5/11)、大成商工-1班(5/5-5/11)、虎尾高中-2班(5/5-5/11)、義峰高中-1班(5/5-5/11)、揚子中學-1班(5/6-5/12)、北港農工-1班(5/6-5/12)、義峰高中-1班(5/6-5/12)、北港高中-1班(5/7-5/13)
 
自5月8日起調整新制停課措施，部分班級暫停3日實體課程學校：
聖愛幼兒園、亞歷山大幼兒園、虎尾非營利幼兒園、國恩幼兒園、姿善幼兒園、水林鄉立幼兒園、維也納幼兒園、美奇幼兒園、東勢鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、南陽國小附幼、聖愛幼兒園、青園幼兒園、聖文幼兒園、大埤鄉立幼兒園；斗六國小、溝壩國小、褒忠國小、鎮西國小、山內國小、崙背國小、大有國小、新興國小、安慶國小、二崙國小、橋頭國小、饒平國小、頂湖國小、斗六國小、三和國小、鎮南國小、台西國小、南陽國小、雲林國小、文光國小。

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課校園與班級數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

►「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

►雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

►雲林+559！兒童莫德納疫苗施打調查　勾同意僅33.93%


►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
快訊／視察北榮一進門遭嗆下台！　陳時中笑回4字
林志玲被野生捕捉！　產後4個月「回到巔峰」網狂讚：超美
北市校外教學、畢旅等　5/16-29暫緩辦理
快訊／警車自撞四腳朝天！　路邊賓士、特斯拉遭波及
九宮格停課爭議　北市放寬「脫罩15分鐘班級可停課」
快訊／兄弟先發投手快篩陽性！　緊急臨時更換
12歲以下才可來兒童防疫門診　柯文哲：高中生不需看小兒科
快訊／確診連日破萬例　蔡英文說話了
快訊／國1嚴重車禍！他放警示牌遭撞斷腿　小女孩驚嚇大哭
收到警訊別慌！　5大電信下午4點測試災防訊息
快訊／今本土+57188！新北19620最多　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化確診將單日破千！150班停課　「線上快篩諮詢」5／11啟用

視察北榮遭嗆下台！　陳時中：疫情期間心情可能不平靜，過去就好

超商驚見超熱情「高齡店員」！內行曝驚人真相：不是為錢

台東+357！馬偕累積18人確診　再爆兒少機構群聚案...4人染疫

桃園單日確診將破萬！不只學校　國三補習班5／14起也改線上

基隆+1825！6歲以下幼童增92人染疫　3153人居隔...4校停課

快篩陽=確診「三類人共32萬人適用」　視訊診療準備與流程一次看

台南市確診+2073！　長者打疫苗領500再+2劑快篩...施打率增20%

雲林+385！斗六62例最多　共35校依新制放3天防疫假

今5／11真的下雨「國際沈文程日」發威！網刷長知識：有放假嗎

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

彰化確診將單日破千！150班停課　「線上快篩諮詢」5／11啟用

視察北榮遭嗆下台！　陳時中：疫情期間心情可能不平靜，過去就好

超商驚見超熱情「高齡店員」！內行曝驚人真相：不是為錢

台東+357！馬偕累積18人確診　再爆兒少機構群聚案...4人染疫

桃園單日確診將破萬！不只學校　國三補習班5／14起也改線上

基隆+1825！6歲以下幼童增92人染疫　3153人居隔...4校停課

快篩陽=確診「三類人共32萬人適用」　視訊診療準備與流程一次看

台南市確診+2073！　長者打疫苗領500再+2劑快篩...施打率增20%

雲林+385！斗六62例最多　共35校依新制放3天防疫假

今5／11真的下雨「國際沈文程日」發威！網刷長知識：有放假嗎

彰化確診將單日破千！150班停課　「線上快篩諮詢」5／11啟用

視察北榮遭嗆下台！　陳時中：疫情期間心情可能不平靜，過去就好

韓國發展逃回台灣！辣模璃奈醬「核彈級福利照」大放送

近13萬兒童僅3萬願打莫德納　北市要中央說明「莫德納、BNT能否混打」

台泥旗下達和航運　喜迎全新環保節能新船「達善輪」

楊丞琳被質疑整形！霸氣曝16歲照「沒有就是沒有」：我愛美方式不一樣

聯發科推旗艦AIoT平台Genio 1200　採台積電6奈米製程、下半年商用

樓上太吵想賣房…網推坑「買透天躲噪音」　釣出苦主：也沒好到哪

天母賠售豪宅翻身！他幸運轉手賺進2千萬　買方背景曝光

3類人快篩陽＝確診！北市聯醫每天25個視訊門診　看診前須準備3件事

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

連千毅公布小幫手「牙牙小姐」比基尼　竟盜圖最強奶媽

中醫揭這6類人「更該服用清冠一號」　指揮中心回應

今本土+57188！新北19620最多

快篩陽=確診明啟動　視訊診療程序曝

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

原估今確診破10萬！陳時中曝「平緩原因」：不會再加嚴管制

3歲兒快篩陽性　他對媽1句安慰逼哭2萬人

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

更多熱門

相關新聞

台中3國小27人打莫德納　1人身體不適

台中3國小27人打莫德納　1人身體不適

全國今天新增本土個案57188例，台中則有3356例，衛生局今天前往太平區東汴國小、東勢區中科國小、石角國小施打莫德納，3校共145名學童，只有27人施打，其他人不是不打、自行去診所、就是在等BNT，27人中只有中科1名小四女童打完身體不適，休息後已無大礙，回到教室繼續上課，其中東汴國小高達5成學童願意施打，比例最高。

宜蘭4醫療院所加開防疫門診　「兒科患者」優先

宜蘭4醫療院所加開防疫門診　「兒科患者」優先

「快篩陽=確診」明上路　防疫險理賠須知一次看！

「快篩陽=確診」明上路　防疫險理賠須知一次看！

苗栗+650！全縣18鄉鎮市皆有確診

苗栗+650！全縣18鄉鎮市皆有確診

即／台中+3356！5人住進加護病房

即／台中+3356！5人住進加護病房

關鍵字：

雲林台灣防疫確診校園學童防疫假

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

「兒童1救命藥」大缺貨！藥局心急：真的叫不到

男星認是更生人「還在假釋期」

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／今增8死！本土狂飆5萬7188例、境外增28例

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

「不知小孩是老公還公公的！」人妻偷吃懷孕了

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

更多

最夯影音

更多
10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面