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雲林+510　兒童莫德納校園集體施打5／13啟動　

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣6-11歲莫德納疫苗校園集體接種，將於明天在斗南鎮大東國小正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（11）日新增510例本土確診個案，斗六91例，虎尾74例，麥寮56例，西螺38例，莿桐37例，台西33例，斗南25例，北港24例，崙背20例，土庫18例，口湖13例，元長11例，古坑、東勢、林內、大埤10例，褒忠9例，四湖8例，水林7例，二崙6例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日510例確診個案中，年齡分布在0歲-93歲，無症狀295人、輕症215人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有571人、確診者居家照護在管中有2637人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/10已完成2412人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋510例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校園兒童疫苗施打部分，雲林縣衛生局表示，依據縣政府教育處提交資料願意在校園集體施打的有8073人、自行前往醫療院所施打的則有2387人，昨日北港鎮南陽國小已有85名學生在校園接受疫苗接種，縣府預計明日上午於斗南鎮大東國小進行兒童疫苗施打正式啟動儀式，屆時該校亦將有數十名學生接受疫苗接種。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

雲林縣教育處針對停課說明，5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理，因師生確診進行全校停課者有幼兒園2所、國小3所，部分班級停課者有幼兒園4所、國小7所、國中3所及高中職4所；5月8日起新制之部分班級暫停3日實體課程學校共51所。

因師生確診全校或部分班級停課7天的學校：
幼兒園，虎尾鎮立幼兒園(5/6-5/12)、安安幼兒園(5/7-5/13)、長和幼兒園-2班(5/7-5/13)、欣欣幼兒園-1班(5/7-5/13)、乖乖幼兒園-1班(5/6-5/12)、小博士幼兒園-2班(5/6-5/12)。

國小，虎尾國小(5/6-5/12)、水燦林國小(5/6-5/12)、維多利亞小學(5/7-5/13)、雲林國小-1班(5/6-5/12)、大新國小-1班(5/6-5/12)、立仁國小-1班(5/6-5/12)、尖山國小-1班(5/6-5/12)、褒忠國小-1班(5/6-5/12)、僑美國小-1班(5/7-5/13)、辰光國小-1班(5/7-5/13)。

國高中(職)，崇德國中-2班(5/6-5/12)、二崙國中-1班(5/6-5/12) 、建國國中-1班(5/6-5/12) 、二崙國中-1班(5/7-5/13)、揚子中學-1班(5/6-5/12)、北港農工-1班(5/6-5/12)、義峰高中-1班(5/6-5/12)、北港高中-1班(5/7-5/13)。

自5月8日起調整新制停課措施，部分班級暫停3日實體課程學校：
幼兒園，國恩幼兒園、姿善幼兒園、水林鄉立幼兒園、維也納幼兒園、美奇幼兒園、東勢鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、南陽國小附幼、聖愛幼兒園、青園幼兒園、聖文幼兒園、大埤鄉立幼兒園、崙背鄉立幼兒園、豐泰幼兒園、丹迪幼兒園、春民幼兒園、好收國小附幼、鎮南國小附幼、臺西鄉立幼兒園、西螺鎮立幼兒園、小天才幼兒園、維也納幼兒園、聖心幼兒園。

國小，斗六國小、溝壩國小、褒忠國小、鎮西國小、山內國小、崙背國小、大有國小、新興國小、安慶國小、二崙國小、橋頭國小、饒平國小、頂湖國小、和平國小、東和國小、育英國小、文昌國小、北辰國小、土庫國小、客厝國小、興華國小、林中國小、大美國小、惠來國小、龍巖國小、麥寮國小、宏仁國小、僑真國小。

▲雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林相關停課校園班級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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